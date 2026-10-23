CGTN: Cosa ci narra la storia della "mezza coperta" sulla nuova Lunga Marcia della Cina?

PECHINO, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN ha pubblicato un articolo per il 90° anniversario della vittoria dell'Armata Rossa nella Lunga Marcia. Prendendo come punto di partenza la storia della "mezza coperta", l'articolo evidenzia l'enfasi posta dal presidente Xi Jinping sul portare avanti lo spirito della Lunga Marcia nella modernizzazione della Cina, valutando ciò che l'esperienza di sviluppo della Cina possa offrire al Sud globale, secondo quanto ritenuto dagli osservatori internazionali.

Nell'inverno del 1934, durante la Lunga Marcia, tre soldatesse dell'Armata Rossa giunsero all'abitazione di Xu Jiexiu, una povera contadina del villaggio di Shazhou, nella provincia dello Hunan. Vedendo che la famiglia Xu aveva ben poco per ripararsi dal freddo, le soldatesse tagliarono a metà la loro unica coperta, lasciandone una parte alla famiglia prima di ripartire.

Il gesto diventò noto come la storia della "mezza coperta", un simbolo duraturo del legame tra il Partito Comunista Cinese (PCC) e il popolo.

Giovedì, in occasione di una cerimonia commemorativa del 90° anniversario della vittoria della Lunga Marcia dell'Armata Rossa, il presidente cinese Xi Jinping ha ricordato la vicenda.

"Solo ricordando la storia possiamo creare un futuro più luminoso", ha dichiarato Xi. Ha evidenziato che il sostegno della popolazione è stato decisivo per la vittoria della Lunga Marcia, invitando a conseguire nuovi risultati nel percorso della Cina verso la modernizzazione.

Da una coperta divisa a metà a vite migliori

Nel settembre 2020, durante la visita alla sala espositiva dedicata al tema della "mezza coperta", Xi ha esortato a essere solidali con il popolo lungo la Lunga Marcia della nuova era.

Oggi, tale impegno si riflette negli sforzi tesi a migliorare le condizioni di vita. Il villaggio eroga sussidi mensili ai residenti di età pari o superiore a 60 anni, e copre metà dei contributi per l'assicurazione sanitaria di base degli abitanti. Un programma di servizi a misura di bambino si estende anche a nove villaggi limitrofi.

Per i discendenti di Xu, i cambiamenti sono concreti. Suo nipote, Zhu Xiaohong, un tempo viveva in condizioni di povertà. Grazie al sostegno delle autorità locali del PCC, ha ricevuto una formazione in ambito culinario e ha aperto un ristorante.

"In passato, l'Armata Rossa ci ha dato mezza coperta; ora il Partito ci ha donato una vita felice", ha dichiarato Zhu.

Josef Gregory Mahoney, docente di politica e relazioni internazionali presso la East China Normal University, ha dichiarato a CGTN che la Lunga Marcia ha insegnato in modo duraturo che la fiducia pubblica si crea facendo fronte alle esigenze delle persone e condividendo sia le difficoltà sia i risultati conseguiti. Oggi, la riduzione della povertà e la rivitalizzazione delle aree rurali dipendono, nella stessa misura, dal fare in modo che le persone vedano benefici concreti nella propria vita.

Come ha evidenziato Xi giovedì, restare fedeli agli ideali e allo scopo del Partito e fare grande affidamento sul popolo sono fattori fondamentali per conseguire nuovi risultati.

Una nuova Lunga Marcia

Oggi, Shazhou sta forgiando il proprio percorso lungo la nuova Lunga Marcia, facendo in modo che il proprio retaggio rivoluzionario e le proprie risorse ecologiche diventino opportunità di sviluppo sostenibile e prosperità condivisa.

Il villaggio ha restaurato i siti storici della rivoluzione e sviluppato il turismo rosso, migliorando le condizioni di vita tramite la gestione dei corsi d’acqua, il trattamento delle acque reflue e la raccolta dei rifiuti. L'area più ampia ha inoltre promosso la coltivazione di frutta tipica e integrato l'agricoltura con il turismo, creando nuove opportunità per le imprese locali e l'occupazione e favorendo al contempo uno sviluppo rurale più sostenibile.

I risultati sono evidenti nei dati locali. Shazhou è stata rimossa dall'elenco dei villaggi in condizioni di povertà nel 2018. Entro il 2025, il reddito netto annuo pro capite degli abitanti del villaggio era aumentato da meno di 4.000 yuan (circa 634 dollari) nel 2012 a oltre 25.000 yuan, mentre il reddito collettivo del villaggio era cresciuto da quasi zero a oltre 1 milione di yuan.

L'esperto brasiliano Rafael Henrique Zerbeto, che ha partecipato a un programma che ricostruisce la Lunga Marcia, ha rilevato che mettere il popolo al primo posto rimane fondamentale per lo sviluppo della Cina. Dalla tutela del patrimonio rivoluzionario alla promozione di attività tipiche, che accrescono i redditi locali, ha notato come la Cina stia trasformando lo spirito della Lunga Marcia in una forza propulsiva a favore di uno sviluppo qualitativamente elevato.

Un recente sondaggio di CGTN, con 12.000 intervistati in 41 Paesi, ha rilevato che il 63,9% del campione a livello globale associa strettamente la leadership del Partito Comunista Cinese ai risultati raggiunti dalla Cina in termini di sviluppo. Tra gli intervistati dei Paesi del Sud globale, il dato ha raggiunto il 71,4%.

Secondo Mahoney, la Lunga Marcia offre insegnamenti anche per il Sud globale: i percorsi di sviluppo devono riflettere le condizioni locali, mentre le sfide comuni necessitano di una cooperazione a livello internazionale. Il messaggio più ampio è che un progresso duraturo nasce dalla capacità di valorizzare i punti di forza di un Paese e, al tempo stesso, collaborare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.

Come dichiarato da Xi nel discorso in occasione dell'anniversario, lo spirito della Lunga Marcia rimane "un tesoro prezioso e una potente forza motrice che ci ispira a superare le difficoltà e a proseguire con coraggio".

https://news.cgtn.com/news/2026-10-22/What-does-Half-a-Quilt-tell-us-about-China-s-new-Long-March--1Rs8bRay2Hu/p.html

Contatto: CGTN Digital cgtn@cgtn.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale Globenewswire.