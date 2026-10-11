CGTN: I modi in cui la Cina utilizza la tecnologia digitale per promuovere l’emancipazione delle donne a livello globale

PECHINO, Oct. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN ha pubblicato un articolo sull’impegno della Cina nel promuovere l’emancipazione femminile attraverso le tecnologie digitali. Basandosi sulle dichiarazioni di Peng Liyuan pronunciate venerdì durante la cerimonia di consegna del Premio UNESCO 2026 per l’istruzione femminile, l’articolo mette in luce le iniziative della Cina finalizzate a potenziare le competenze digitali delle donne, promuovere la parità di genere e ampliare la cooperazione internazionale per colmare il divario digitale di genere.

“In quel momento, ho capito che dovevo imparare a padroneggiare questa tecnologia”, ha affermato Saba Aliyeva, una partecipante proveniente dall’Azerbaigian, dopo aver provato per la prima volta il fotoritocco basato sull’IA durante un programma di formazione tenutosi a giugno 2026 a Dongguan, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina.

Era una delle 51 donne provenienti da 10 Paesi che hanno partecipato a due programmi di formazione sull’IA, l’imprenditoria digitale e l’empowerment tecnologico, organizzati per aiutare le donne dei Paesi in via di sviluppo ad acquisire competenze per l’era digitale.

La loro esperienza è simbolo del costante impegno della Cina nel trasformare le tecnologie digitali in opportunità concrete per le donne, una visione sottolineata anche da Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell’UNESCO per la promozione dell’istruzione femminile.

In un video trasmesso venerdì in occasione della cerimonia di consegna del Premio UNESCO 2026 per l’istruzione femminile, Peng ha esortato la comunità internazionale a potenziare l’istruzione e la formazione professionale per le donne e a promuovere l’istruzione digitale e intelligente, consentendo loro di utilizzare e trarre beneficio da queste tecnologie.

Ha sottolineato che l’uso dell’IA da parte della Cina per migliorare la qualità dell’istruzione ha contribuito a promuovere la parità di genere nel settore dell’istruzione e lo sviluppo a tutto tondo delle donne, offrendo un’esperienza utile per i Paesi del sud del mondo.

La necessità di una simile emancipazione è notevole. Da una ricerca condotta dalla International Finance Corporation, è emerso che una maggiore partecipazione delle donne ai mercati dell’e-commerce in Africa e nel Sud-Est asiatico potrebbe generare oltre 300 miliardi di dollari di ricavi tra il 2025 e il 2030.

La Cina sta potenziando le competenze digitali delle donne attraverso iniziative nazionali in materia di alfabetizzazione digitale e sviluppo rurale, tra cui programmi di formazione e sostegno alle imprese di e-commerce guidate da donne. Nel 2024, 14.147 donne hanno ottenuto certificati di qualifica professionale come formatrici nel campo dell’IA, rappresentando il 42,3% del totale annuale. Le donne rappresentano inoltre oltre la metà degli imprenditori nel settore Internet cinese e circa un terzo dei lavoratori in settori emergenti quali il commercio digitale, l’e-commerce e il live streaming.

La Cina sta inoltre condividendo la propria esperienza a livello internazionale. Istituito nel luglio 2025, il Centro globale di scambio e cooperazione per l’emancipazione digitale delle donne riflette gli obiettivi delineati dal presidente Xi in una lettera di congratulazioni inviata in occasione del Forum sulle donne dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai del 2024, nella quale ha espresso la volontà della Cina di collaborare con tutte le parti interessate per promuovere l’innovazione scientifica e tecnologica e lo sviluppo delle donne attraverso l’emancipazione digitale.

Oltre alla formazione professionale, la Cina promuove una governance digitale inclusiva. Attraverso la sua Iniziativa globale per la governance dell’IA, lanciata in occasione del terzo Forum della “Belt and Road”, ha invitato a eliminare i pregiudizi di genere nello sviluppo dell’IA. Inoltre, ha promosso la risoluzione sul tema “Rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo delle competenze nel campo dell’IA”, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di migliorare l’inclusione digitale e promuovere la parità di genere.

Come affermato da Peng venerdì, l’istruzione delle ragazze e delle donne semina la speranza, alimenta i sogni e porta felicità. Combinando la formazione sulle competenze pratiche con gli scambi e la cooperazione a livello internazionale, la Cina sta contribuendo all’operato per garantire che un numero maggiore di donne possa utilizzare le tecnologie digitali, partecipare all’economia digitale e trarre beneficio dalla trasformazione digitale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://news.cgtn.com/news/2026-10-10/How-China-uses-digital-tech-to-empower-women-globally-1R7KuZ2GTMk/p.html

Contatto: Jiang Simin cgtn@cgtn.com

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