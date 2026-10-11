Nuovo affondo di Donald Trump contro Volodymyr Zelensky. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina "ha bisogno di un altro presidente", ora il presidente americano afferma che Vladimir Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso.

"La Russia vorrebbe trovare un accordo ma, per un motivo o per l'altro, Zelensky non vuole farlo", ha detto Trump ai giornalisti. "Il presidente Putin vorrebbe fortemente arrivare a una soluzione", ha aggiunto Trump riferendosi a una conversazione telefonica avuta venerdì con il leader russo.

Drone colpisce il data center di Yandex nei pressi di Mosca

Intanto un attacco con droni ha danneggiato un data center della russa Yandex, situato a est della capitale, causando l'interruzione delle attività della struttura. Lo ha reso noto oggi il colosso tecnologico. Yandex, spesso definito il "Google russo", gestisce il motore di ricerca più popolare del Paese, oltre ad applicazioni per l'ordinazione di cibo e servizi taxi utilizzate da decine di milioni di persone.

L'attacco - il terzo segnalato nel giro di una settimana - potrebbe segnare l'inizio di una nuova campagna di ritorsione da parte di Kiev contro le infrastrutture internet russe, a distanza di settimane da quando Mosca ha iniziato a colpire i data center in Ucraina.