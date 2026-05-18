CGTN: La diplomazia tra capi di Stato rafforza il crescente partenariato tra Cina e Russia

In vista della visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina, prevista dal 19 al 20 maggio, CGTN ha pubblicato un articolo che analizza l’evoluzione delle relazioni tra Cina e Russia in un momento di grande rilevanza storica.

L'articolo sottolinea come la diplomazia costante tra i capi di Stato abbia rafforzato la fiducia politica reciproca e come Cina e Russia abbiano sviluppato un modello di relazioni tra grandi potenze caratterizzato da rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, offrendo un chiaro esempio di stabilità e continuità in un mondo sempre più turbolento.

PECHINO, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio, a ulteriore dimostrazione degli stretti scambi ad alto livello che sono diventati un tratto distintivo delle relazioni sino-russe nella nuova era.

La visita di Putin arriva in un momento di grande rilevanza storica. Quest'anno ricorre il 25° anniversario della firma del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra Cina e Russia e della fondazione dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), nonché il 30° anniversario dell'istituzione del partenariato strategico globale di coordinamento tra Cina e Russia.

Negli ultimi dieci anni, la diplomazia dei capi di Stato ha svolto un ruolo centrale nel guidare i rapporti bilaterali attraverso un panorama globale in rapida evoluzione. Dal 2013, Xi e Putin hanno intrattenuto frequenti contatti. Xi si è recato in Russia 11 volte, mentre Putin ha visitato la Cina 13 volte, a sottolineare la forza duratura e la natura strategica delle relazioni.

La diplomazia tra capi di Stato fornisce una guida strategica

“La frequenza e la profondità dei loro contatti sono raramente riscontrabili altrove nel mondo”, ha affermato Zhao Long, ricercatore presso il Centro per gli studi sulla Russia e l'Asia centrale dell'Istituto di studi internazionali di Shanghai.

Ha osservato che i due leader si sono incontrati più di 40 volte nell'ultimo decennio, e che la diplomazia tra capi di Stato è diventata un solido pilastro dell'alto livello di fiducia reciproca e una forza trainante fondamentale per la cooperazione pratica in un'ampia gamma di settori.

Nel marzo 2013, la Russia è stata il primo paese visitato da Xi dopo la sua nomina a presidente della Cina. Nel 2019, le due parti hanno elevato i rapporti bilaterali a un partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era, il livello più alto nella storia delle relazioni bilaterali.

Nel 2025, Putin si è recato in Cina per partecipare al vertice della SCO e alle commemorazioni per l’80° anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’aggressione giapponese e nella Guerra mondiale antifascista. Il 4 febbraio di quest’anno, Xi e Putin hanno tenuto una videoconferenza per discutere del futuro sviluppo dei rapporti bilaterali e del loro coordinamento sulle piattaforme internazionali.

Sotto la guida dei due capi di Stato, la Cina e la Russia hanno costantemente rafforzato la fiducia politica reciproca, sostenendosi a vicenda con fermezza su questioni riguardanti i loro interessi fondamentali, tra cui la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo. Le due parti hanno inoltre rafforzato il coordinamento in seno alle principali piattaforme internazionali quali le Nazioni Unite, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), i BRICS, la Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC) e il G20, opponendosi congiuntamente all’unilateralismo e contribuendo alla costruzione di un mondo multipolare.

Xi ha precedentemente affermato che la Cina e la Russia hanno esplorato un nuovo percorso per la convivenza tra grandi paesi confinanti, caratterizzato da non alleanza, non confronto e non ostilità verso terzi, dando l’esempio di un nuovo tipo di relazioni tra grandi potenze.

La cooperazione pratica raggiunge nuove vette

Con l'approfondirsi della fiducia politica reciproca, i due paesi hanno ottenuto risultati proficui attraverso un'ampia cooperazione pratica in settori quali il commercio, l'energia e la cultura.

Di fronte alle difficoltà globali, la cooperazione economica e commerciale tra i due paesi ha continuato ad espandersi, con entrambe le parti che hanno attivamente promosso l'allineamento tra l'Iniziativa “Nuova Via della Seta” (Belt and Road Initiative, BRI) e l'Unione Economica Eurasiatica. Oltre il 70% dei treni merci Cina-Europa nell'ambito della Nuova Via della Seta attraversa la Russia prima di arrivare in Europa, e il numero di viaggi continua a raggiungere livelli record.

La Cina è rimasta il principale partner commerciale della Russia per 16 anni consecutivi. Secondo gli ultimi dati del Ministero del Commercio cinese, il commercio bilaterale ha raggiunto i 227,9 miliardi di dollari nel 2025, superando la soglia dei 200 miliardi di dollari per il terzo anno consecutivo. Nel primo trimestre di quest'anno, gli scambi bilaterali hanno totalizzato 61,2 miliardi di dollari, con un aumento del 14,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Anche gli scambi tra i popoli hanno continuato a prosperare. Nel corso degli anni i due paesi hanno organizzato congiuntamente una serie di programmi di scambio, tra cui anni linguistici, anni del turismo, anni di scambio giovanile e anni culturali.

Durante gli Anni della Cultura Cina-Russia 2024-2025, i due paesi hanno tenuto una serie di attività di scambio culturale. Il dramma di danza cinese Wing Chun è andato in scena al Teatro Bolshoi di Mosca, mentre le esibizioni in Cina dell’Orchestra del Teatro Mariinsky e del Balletto del Bolshoi hanno riscosso un successo travolgente. Nel 2025, Cina e Russia hanno inoltre introdotto una politica di esenzione reciproca dal visto, innescando un boom turistico tra i due paesi.

Dall'approfondimento della fiducia politica reciproca all'espansione della cooperazione pratica e alla crescita degli scambi tra i popoli, la Cina e la Russia hanno continuato a rafforzare il loro rapporto di amicizia bilaterale.

In un contesto di crescente incertezza globale, si prevede che il prossimo incontro tra i due capi di Stato promuoverà ulteriormente i legami bilaterali, apportando maggiori benefici ai due popoli e contribuendo a una maggiore stabilità e a uno slancio positivo in un mondo in continua evoluzione.

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