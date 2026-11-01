CGTN: Tè, musica e legami: fioriscono gli scambi culturali tra Cina e Germania

CGTN ha pubblicato un articolo che mette in luce i ricchi e variegati scambi culturali tra Cina e Germania. L’articolo analizza il modo in cui gli scambi culturali stanno avvicinando le persone dei due Paesi, contribuendo a rafforzare la reciproca comprensione e amicizia.

PECHINO, Nov. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, ha incontrato venerdì a Pechino Elke Budenbender, moglie del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in occasione di un ricevimento per il tè, mentre il presidente tedesco è in visita di Stato in Cina dal 27 al 31 ottobre.

Ricordando il suo viaggio in Germania al fianco del presidente Xi nel 2017, Peng ha parlato con calore dell’amicizia tra i due Paesi e ha elogiato l’annoso impegno di Budenbender a tutela dei diritti e degli interessi delle donne e dei bambini.

Le due donne hanno assistito alla proiezione di un cortometraggio che metteva in risalto i vivaci scambi culturali e interpersonali tra le due nazioni.

Peng ha affermato che i due Paesi intrattengono una cooperazione ricca e diversificata in settori quali l’istruzione e la cultura. Ha espresso l’auspicio che il popolo cinese e quello tedesco continuino a intrattenere frequenti scambi, approfondiscano la comprensione reciproca e stringano legami di amicizia ancora più solidi.

Da parte sua, Budenbender ha ringraziato Peng per la sua calorosa ospitalità e ha elogiato il contributo di Peng agli scambi culturali e interpersonali tra i due Paesi. Ha affermato di essere pronta a contribuire per una cooperazione più solida nei settori pertinenti e un’amicizia più profonda tra i due popoli.

Scambi culturali tra Cina e Germania

Lo scambio culturale tra Cina e Germania si è trasformato in un ricco intreccio di legami che abbraccia la lingua, le feste, le arti, il turismo, l’istruzione e molto altro ancora.

L’Istituto Leibniz-Confucio di Hannover organizza campi estivi, programmi di scambio linguistico a distanza e concorsi di espressione orale, attirando in Cina un numero sempre maggiore di studenti tedeschi. Il coro cinese Burg, con sede a Bonn, ha invece portato 80 studenti e insegnanti nello Yunnan, dove hanno cantato attorno a un falò in occasione della Festa delle Torce degli Yi, imparando più di 60 canzoni cinesi e vivendo in prima persona la cultura locale.

I festival e le arti trasformano l’apprendimento delle lingue in un’esperienza pubblica condivisa. Il Municipio Rosso di Berlino ha ospitato per il dodicesimo anno consecutivo il gala “Buon Capodanno cinese”, durante il quale 300 ospiti hanno assistito a spettacoli di danza, musica popolare e arti marziali. La fiera del tempio del Festival di Primavera di Francoforte ha portato nelle strade tedesche la danza Chaoshan Yingge e i tamburi da vita Ansai. A Duisburg, il China Festival ha abbinato concerti e proiezioni cinematografiche al tai chi e alla musica pop-elettronica, mentre una mostra dedicata a Chengdu ha riunito artisti tedeschi e cinesi per esplorare i temi della tecnologia e della percezione.

Parallelamente a questo, si stanno sviluppando anche rapporti nel settore turistico. Il roadshow sul turismo culturale del Gansu tenutosi a Berlino ha attirato oltre 40 rappresentanti del settore turistico tedesco, e un agente tedesco aveva organizzato un viaggio con 38 camper dalla Turchia alla Cina. La politica cinese di esenzione dal visto per i cittadini tedeschi, prorogata fino alla fine del 2026, ha reso notevolmente più agevoli i viaggi in entrambe le direzioni.

Lo scambio non è più una serie di eventi isolati, ma un ecosistema interconnesso, istituzionale, creativo e quotidiano, che conferisce un significato concreto all’espressione “ricco e variegato”.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://news.cgtn.com/news/2026-10-31/Tea-tunes-and-ties-China-Germany-cultural-exchanges-flourish-1RFI4qyVmwg/p.html

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