La quarta edizione della Guangdong South China Medicine Industry Conference si terrà a Yunfu, nel Guangdong -- La medicina della Cina meridionale, traboccante di profumi, a Yunfu rappresenta molto più di una medicina

YUNFU, Cina, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La medicina della Cina meridionale svolge un ruolo cruciale nel settore della medicina tradizionale cinese. Nell'ottica di promuovere costantemente la medicina della Cina meridionale in tutto il Paese e nel mondo, dal 4 al 6 gennaio 2025 a Yunfu, nella provincia di Guangdong, si terrà la quarta edizione della Guangdong South China Medicine Industry Conference.

Con una lunga tradizione nelle piantagioni e un'importante eredità nell'ambito, Yunfu è considerata città natale della medicina della Cina meridionale, della lavorazione della medicina tradizionale cinese e della cannella cinese. Infatti, è la più grande area di produzione di cannella della Cina. Yunfu è stata designata per istituire la Germplasm Resource Bank for Traditional Chinese Medicine della China Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS). Vanta 1.152 specie di piante medicinali, di cui 58 piantate su larga scala, in un'area di oltre 900 chilometri quadrati. I cluster industriali stanno prendendo piede e la città sta accelerando la costruzione di un moderno sistema industriale di medicina tradizionale cinese (la medicina della Cina meridionale).

A Yunfu, l'allevamento, la coltivazione, la lavorazione e l'estrazione per la medicina della Cina meridionale procedono di pari passo. Ogni anno in tutto il Paese vengono coltivate e vendute oltre 100 milioni di piantine di alta qualità, come l'Evodia lepta. Con il supporto di 143 basi dimostrative di messa a dimora, 110 imprese di trasformazione e 10 piantagioni medicinali personalizzate con qualità tracciabile, Yunfu sta ponendo le basi per una straordinaria trasformazione della medicina della Cina meridionale. Grazie a risorse come la medicina della Cina meridionale, le foreste e le sorgenti termali, la città si sta affermando anche come meta di turismo culturale e nel settore del benessere, proponendo alimenti derivati e prodotti sanitari.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://static.yftong.cn/content/202501/01/c87383.html?date=bnVsbA==&layer=2&from=weChatMessage

Fonte: The 4th Guangdong South China Medicine Industry Conference