Monroe Ride Solutions annuncia una svolta nella tecnologia delle valvole per ammortizzatori passivi

La nuova valvola Monroe DCx offre un equilibrio ottimale tra comfort e maneggevolezza, oltre a una drastica riduzione di rumore, vibrazioni e durezza (NVH)

NORTHVILLE, Michigan, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La divisione Monroe Ride Solutions di Tenneco, leader globale per la fornitura di sistemi e componenti di sospensione all’avanguardia per veicoli leggeri, autocarri commerciali, equipaggiamento fuoristrada e altre applicazioni, ha annunciato una svolta nella tecnologia delle valvole per ammortizzatori passivi che garantisce un equilibrio ideale tra comfort di guida ottimizzato e prestazioni di maneggevolezza altamente reattive e precise. La nuova valvola a pistone proprietaria Monroe DCx (Double Comfort eXperience), ora disponibile negli ammortizzatori a doppio tubo Monroe OE Solutions, consente inoltre ai costruttori di veicoli di ridurre sensibilmente il rumore, le vibrazioni e la durezza (NVH) nei modelli di recente produzione.

La valvola DCx è dotata di un'innovativa tecnologia di spurgo a doppio stadio che offre una regolazione incredibilmente efficiente e più intuitiva per soddisfare le caratteristiche di comfort, maneggevolezza e NVH di ogni veicolo. Il design di spurgo a doppio stadio garantisce forze di smorzamento minime a velocità molto basse dell'asta del pistone, offrendo un isolamento ottimale contro le irregolarità del manto stradale ad alta frequenza e le microvibrazioni che contribuiscono al NVH. Questa caratteristica esclusiva è regolabile in modo indipendente sia in estensione che in compressione, permettendo un controllo ottimale della forza di smorzamento.

La valvola DCx è inoltre compatibile con i sistemi di valvole secondarie Monroe Ride Refine, che offrono ulteriori possibilità di regolazione.

“Monroe DCx è il primo sistema di valvole di serie per ammortizzatori passivi che consente agli OEM del settore dei veicoli leggeri di superare il compromesso tra comfort e prestazioni, garantendo al contempo un’eccezionale riduzione del rumore, delle vibrazioni e della durezza (NVH)” ha affermato John Kinnick, Vicepresidente e Direttore generale di Monroe Ride Solutions. “Il nostro team globale di ingegneri prosegue nel suo impegno per migliorare la scienza del controllo della guida, al fine di soddisfare le esigenze dei principali produttori di veicoli a livello mondiale e dei loro clienti.”

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Informazioni su Tenneco

Tenneco è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti automobilistici per clienti del settore delle primo equipaggiamento e dell’aftermarket. Attraverso i suoi gruppi aziendali DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain e Champion® Ignition, Tenneco contribuisce al progresso della mobilità globale fornendo soluzioni tecnologiche in diversi settori. Per maggiori informazioni visitare www.tenneco.com.

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