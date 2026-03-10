OSW si espande in Spagna grazie a un investimento strategico in Soleme

MADRID, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSW (One Stop Warehouse), la divisione di distribuzione globale di energia rinnovabile di OSW Group, è entrata ufficialmente nel mercato spagnolo con un investimento strategico in Soleme, consolidata società spagnola di distribuzione di energia solare con oltre vent'anni di attività a livello locale.

Tale strategia combina la forza della catena di approvvigionamento globale e l'ecosistema di soluzioni sviluppato da OSW con la profonda esperienza locale di Soleme, i rapporti di fiducia con i clienti e la sua consolidata credibilità sul mercato. Insieme a Soleme, OSW punta a soddisfare la crescente domanda di soluzioni solari e di accumulo energetico in tutta la Spagna e nelle regioni limitrofe.

La Spagna rappresenta uno dei mercati solari più dinamici d’Europa, in virtù di risorse naturali favorevoli, obiettivi di transizione energetica ambiziosi e una crescente adozione di soluzioni di energia distribuita. Attraverso l’investimento in un apprezzato distributore locale, OSW rafforza il proprio impegno a lungo termine nei confronti del mercato regionale e del supporto agli installatori con prodotti affidabili, forniture stabili e servizi professionali.

“OSW intende sostenere installatori e partner locali di pari passo con l'accelerazione della transizione energetica”, ha dichiarato Andy Cheng, CEO di OSW Distribution. “La solida reputazione di Soleme nel mercato spagnolo, la conoscenza del territorio e la fiducia dei clienti, unite alla rete globale e alle capacità operative di OSW, costituiscono una base solida per una crescita a lungo termine in Spagna. Saremo entusiasti di accogliere in OSW altri partner locali che condividano la stessa visione e, insieme, di ampliare a livello mondiale la presenza dell’energia pulita”.

Il rafforzamento della presenza di OSW in Europa

L’ingresso in Spagna segna un’altra tappa fondamentale nell’espansione internazionale di OSW Distribution, che ha avviato le proprie attività di distribuzione nei Paesi Bassi e in Polonia alla fine del 2022, è entrata negli Stati Uniti nel 2023 e si è espansa in Messico nel 2025. Ora, l’ingresso nel mercato spagnolo diversifica ulteriormente la presenza europea di OSW e rafforza la sua copertura dei mercati regionali.

“Questa alleanza con OSW rappresenta un passo avanti strategico per Soleme. Combinando la nostra competenza tecnica e la nostra profonda conoscenza del mercato locale con la portata globale e la forza operativa di OSW, stiamo costruendo una solida piattaforma per una crescita sostenibile. Insieme, miriamo non solo ad affermarci come leader del mercato spagnolo, ma a farlo preservando l’integrità, la qualità del servizio e le strette relazioni con i clienti che contraddistinguono Soleme”, hanno affermato i proprietari di Soleme, Emilio Oliver e Marc Reales.

OSW ritiene fermamente che le soluzioni energetiche più efficaci nascano dalla collaborazione con partner che conoscono a fondo i propri mercati locali. Da anni OSW si impegna a valorizzare i propri partner di distribuzione solare di eccellenza in tutto il mondo. Che si tratti di partecipazione azionaria, supporto strategico, integrazione della catena di approvvigionamento o di capacità digitali e informatiche avanzate, OSW collabora con i propri partner per costruire insieme un ecosistema solido e sostenibile.

Guardando al futuro, nel 2026 OSW prevede di accedere al mercato tedesco e quello britannico, offrendo una copertura commerciale completa nell’Europa orientale, occidentale e meridionale e consolidando la propria presenza in tutti i principali mercati europei.

Un ecosistema orientato al lungo periodo

OSW continua a posizionarsi come costruttore di ecosistemi con una visione di lungo periodo nel settore delle energie rinnovabili, collegando distribuzione, strumenti digitali e servizi a valore aggiunto per supportare al meglio i partner del settore. Tra questi figura anche GreenSketch, la prima piattaforma gratuita al mondo per la progettazione di impianti solari. Questo investimento strategico in Spagna riflette la strategia di crescita sostenibile di OSW, trainata dai principali mercati delle energie rinnovabili.Per ulteriori informazioni, contattare: media@osw.energy

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.