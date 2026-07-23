PwC Italia e Coro insieme per semplificare la cybersecurity e la conformità alla direttiva NIS2

NEW YORK, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese, annuncia la collaborazione strategica con Coro, piattaforma globale di cybersecurity AI-native, con l’obiettivo di supportare le organizzazioni europee nel rafforzamento della propria resilienza cyber e nella gestione del percorso di adeguamento ai requisiti introdotti dalla direttiva NIS2.

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui la cybersecurity e la conformità normativa assumono un ruolo sempre più centrale nelle strategie di impresa. La direttiva NIS2, introdotta dall’Unione Europea per rafforzare i livelli di sicurezza informatica in 18 settori considerati critici per l’economia e la società - dall’energia alla sanità, dalle infrastrutture digitali alla pubblica amministrazione - sta ridefinendo il quadro regolatorio per una platea stimata di circa 160.000 organizzazioni nell’Unione Europea. Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA), il 70% delle organizzazioni indica oggi la compliance normativa come principale driver degli investimenti in cybersecurity, evidenziando un’evoluzione verso soluzioni capaci di coniugare semplicità operativa e preparazione ai requisiti regolatori.

Attraverso questa collaborazione, il team Cybersecurity and Resilience di PwC Italia metterà a disposizione delle organizzazioni le proprie competenze in ambito strategico, regolatorio e di trasformazione, affiancando la piattaforma unificata e AI-native di Coro per contribuire a definire un percorso più chiaro, concreto e sostenibile verso la compliance. L’approccio congiunto mira a superare la frammentazione degli strumenti di sicurezza che spesso rallenta le iniziative di adeguamento, offrendo una base tecnologica integrata e automatizzata in grado di supportare i requisiti della NIS2 e, allo stesso tempo, di ridurre l’onere operativo legato alla gestione di sistemi multipli e disconnessi1.

“I nostri clienti si trovano ad affrontare un contesto normativo sempre più complesso e hanno bisogno di soluzioni pratiche ed efficaci per rimanere protetti”, ha dichiarato Mauro Felice, Partner di PwC Italia. “La partnership con Coro ci consente di offrire alle aziende una piattaforma di Cybersecurity avanzata e automatizzata che non solo rafforza la loro cyber resilience, ma semplifica anche in modo significativo il processo di compliance alla NIS2. Insieme, stiamo aiutando le organizzazioni a ridurre gli oneri operativi garantendo al contempo una protezione di alto livello”.

“Le organizzazioni oggi non hanno bisogno di più strumenti di sicurezza; hanno bisogno di una sicurezza più facile da gestire”, ha dichiarato Ingo Schaefer, Vice President of EMEA di Coro. “Poiché la Cybersecurity e la compliance normativa diventano sempre più interconnesse, le aziende cercano soluzioni che rafforzino la protezione senza aggiungere complessità operativa. Insieme a PwC Italia, stiamo aiutando le organizzazioni a superare una difesa reattiva per passare a un approccio più unificato e resiliente, costruito per il futuro della cybersecurity”.

Le organizzazioni che desiderano valutare la propria readiness rispetto alla NIS2 o saperne di più sulla collaborazione possono visitare il sito coro.net o contattare il team di Cybersecurity & Resilience di PwC Italia.

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CoroCoro è una piattaforma di Cybersecurity AI-native leader di mercato, progettata appositamente per organizzazioni con team IT contenuti. Coro offre una protezione completa attraverso una piattaforma integrata, che unisce la sicurezza di endpoint, email, rete e cloud. Basata sulla architettura proprietaria one-agent, Coro sostituisce strumenti di sicurezza frammentati con una protezione unificata e automatizzata che semplifica le operation, colma le lacune nella difesa e riduce costi e oneri operativi senza aumentare il personale IT. Grazie al rilevamento e alla risoluzione automatica delle minacce, Coro consente alle organizzazioni e ai loro di scalare la sicurezza in modo efficiente e sostenibile, senza aumentare l’overhead operativo. Per saperne di più, visita https://www.coro.net.

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Milano, 23 luglio 2026

1 European Union Agency for Cybersecurity, NIS Investments 2025, by Eleni Philippou, Ugne Komzaite-Kraujale, Jurgita Skritaite

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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