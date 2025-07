“Green to Queer”: il carro di Prima Assicurazioni premiato al Milano Pride 2025 come il più sostenibile

Milano, 15 Luglio 2025 - Al termine di una delle edizioni più partecipate e sentite del Milano Pride, a distinguersi tra carri, colori e musica è stato quello firmato Prima Assicurazioni, che ha ricevuto il premio speciale “Carro Più Sostenibile” grazie al progetto “Green to Queer”.

Un riconoscimento simbolico ma importante, che valorizza l’impegno dell’azienda verso l’inclusione, ma anche verso un modello di partecipazione consapevole, responsabile e attento all’ambiente.

Un carro green disegnato dalla community di Prima

Realizzato con un camion completamente elettrico e dotato di un impianto audio alimentato a energia solare, il carro di Prima non è passato inosservato durante il Pride del 28 giugno, attraversando il centro di Milano con una presenza scenica potente ma a impatto zero.

A renderlo ancora più speciale, le grafiche originali create direttamente dai dipendenti di Prima durante un workshop interno, che ha dato voce alla creatività collettiva dell’azienda.

Il progetto ha coinvolto persone provenienti da ogni area del gruppo, trasformando l’intero carro in un’espressione autentica dei valori di diversità, rispetto e partecipazione che animano il DNA dell’insurtech.

Sarah Toscano e Sabrina Bambi: madrina e conduttrice di un carro inclusivo e solare

Ad animare il carro, due volti noti e amati dal pubblico: Sarah Toscano, rivelazione musicale dell’ultimo Festival di Sanremo, e Sabrina Bambi, attrice e conduttrice brillante, da sempre impegnata sui temi dell’inclusione.

Insieme, hanno guidato la parata con entusiasmo, energia e una presenza scenica che ha unito musica e messaggi profondi in un’esperienza davvero memorabile.

Un premio che celebra l’innovazione al servizio dei diritti

Il riconoscimento ricevuto da Prima al Milano Pride 2025 sottolinea un aspetto spesso trascurato: l’innovazione tecnologica e ambientale può andare di pari passo con l’impegno sociale e culturale.

Il carro “Green to Queer” ha saputo fondere questi due elementi in modo coerente, dando vita a una partecipazione sostenibile nel senso più ampio del termine.

True Colors: la cultura inclusiva che parte dall’interno

Alla base di questa partecipazione c’è anche il lavoro costante di True Colors, il network LGBTQIA+ interno a Prima Assicurazioni, attivo da tre anni.

Coordinato dai dipendenti stessi, True Colors promuove percorsi di formazione, dialogo e consapevolezza sui temi dell’inclusione, del linguaggio e della cultura aziendale.

Il nome è ispirato alla celebre canzone di Cyndi Lauper, ma soprattutto al concetto che l’unicità e l’autenticità siano valori da mostrare con orgoglio, un’idea che Prima ha deciso di non confinare a una giornata, ma di portare avanti tutto l’anno, all’interno e all’esterno della propria organizzazione.

Il Palazzo di Fuoco si accende con i colori del Pride

Anche la sede di Milano ha partecipato idealmente alla celebrazione.

Durante la settimana del Pride, il Palazzo di Fuoco, iconico headquarter di Prima in Piazzale Loreto, si è illuminato con i colori dell’arcobaleno, portando un messaggio di visibilità e rispetto nel cuore della città.

Un gesto simbolico, ma perfettamente in linea con una filosofia che punta a unire innovazione e cultura inclusiva.

Inclusività e innovazione: una visione integrata

Per Fabia Bernacchi, Global Chief Communication and Brand Officer, il premio “Green to Queer” rappresenta molto più di un riconoscimento ambientale:

“Nel decimo anno della nostra storia, abbiamo voluto che il nostro carro raccontasse qualcosa in più. Innovazione e attenzione alle persone sono i principi che ci guidano da sempre e che vogliamo continuare a promuovere anche fuori dal nostro settore di riferimento.

Questo premio è un riconoscimento al nostro modo di fare impresa.”

Un Pride che lascia il segno di Prima

La partecipazione al Milano Pride 2025, la terza per Prima Assicurazioni, si chiude così con un messaggio forte: essere un’azienda moderna significa unire tecnologia, rispetto per l’ambiente e inclusione sociale.

Il premio per il carro più sostenibile, ricevuto per il progetto “Green to Queer”, è la testimonianza concreta di un percorso coerente, credibile e condiviso.

Un Pride che non si limita a sfilare, ma che lascia il segno nel modo in cui un’azienda può fare la differenza.

Dentro e fuori dal corteo.

Contatti:

Immediapress

Prima Assicurazioni S.p.a



Per maggiori informazioni

Sito web: prima.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.