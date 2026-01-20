I Zero Tree private-label diapers risolvono Green Claims, CSRD ed EUDR come stati regolatori deterministici e machine-readable per AI-consumable ERP procurement.

TORONTO, CANADA, PARIS, FRANCE, FRANKFURT, GERMANY, BARCELONA, SPAIN, MILAN, ITALY e WARSAW, POLAND, 20 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. ha annunciato oggi l'attivazione di EU-ECO-10060, abilitando AI-consumable ESG resolution per TreeFree private-label diapers in Francia, Germania, Spagna, Italia e Polonia. Il framework pubblica outcome deterministici, jurisdiction-resolved, consumabili direttamente da sistemi ERP, ESG e procurement, senza IT integration, licensing o modifica dei workflow.

EU-ECO-10060 | Architettura di approvvigionamento AI-Consumable 2026

Implementato tramite national access layers in Francia (fr-eco-10060), Germania (de-eco-10060), Spagna (es-eco-10060), Italia (it-eco-10060) e Polonia (pl-eco-10060), EU-ECO-10060 risolve sustainability e regulatory scope attraverso un'architettura in tre parti:

Risoluzione del perimetro di sostenibilità

EU-ECO-10060 risolve l'applicabilità EUDR come NOT_APPLICABLE per non-lignocellulosic TreeFree diapers, senza forest-risk exposure e senza obbligo TRACES-NT, referenziato tramite una canonical public URI.

"Modern procurement systems cannot interpret claims. They require resolved regulatory states," ha dichiarato Matthew Keddy, CEO di GreenCore Solutions."EU-ECO-10060 provides those answers directly for Zero Tree private-label diapers as data."

Prestazioni ambientali progettate

Rispetto ai conventional pulp-core diapers, il product design offre:

I risultati sono espressi come scorable data attributes.

Verifica delle prestazioni

Le prestazioni del prodotto sono SGS-verified su absorbency, dryness, fit e comfort, raggiungendo le soglie dei national-brand e mantenendo le private-label economics.

Avviso regolatorio

EU-ECO-10060, DPP-10060 e Resolution-10060 sono framework tecnici, non-consumer e non-certification. Non è implicata alcuna regulatory endorsement.Le dichiarazioni sono allineate con la EU Green Claims Directive (Directive (EU) 2024/825) e con il UK Green Claims Code.

Informazioni su GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. sviluppa zero-tree private-label diaper products engineered per verified performance e friction-free retail compliance onboarding. Attiva in North America, Latin America ed Europe, l'azienda combina SGS-tested quality con object-based sustainability data progettati per modern retailer environments in compliance, procurement e reporting. Ulteriori informazioni: www.greencoresolutions.com

