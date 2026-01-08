Greta Boccasavia lancia il libro su come comprendere e ascoltare il proprio corpo

Milano, 09.01.2026 – Molte persone, nel tentativo di migliorare il proprio stato di benessere, sono portate a ricorrere a strumenti sempre nuovi, spesso senza ottenere risultati duraturi. Ciò che talvolta si ignora è che il corpo può diventare un alleato prezioso, purché si impari a riconoscerne i segnali e a comprenderne i bisogni.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare equilibrio, energia e chiarezza mentale, esce oggi il libro di Greta Boccasavia “RISVEGLIA LA TUA SALUTE. La Guida Per Riattivare I Processi Naturali Del Tuo Corpo, Perdere Peso E Tornare Sani, Vitali E Liberi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice propone un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per favorire la depurazione dell’organismo, ridurre l’infiammazione e sostenere il metabolismo in modo consapevole.

“Il mio libro vuole accompagnare il lettore in un percorso orientato a riattivare il corpo, riequilibrare l’energia e recuperare un benessere quotidiano più stabile” afferma Greta Boccasavia, autrice del libro. “L’alimentazione svolge un ruolo centrale in questa direzione, motivo per cui è importante imparare a scegliere i cibi in modo consapevole e coerente con i propri obiettivi”.

Come precisa la stessa autrice, infatti, il corpo umano possiede una naturale capacità di recupero, che può esprimersi appieno quando si adottano abitudini corrette e uno stile alimentare adeguato.

“Quello di Greta Boccasavia è un percorso concreto e motivante verso un maggiore equilibrio personale e una migliore gestione dei segnali del corpo” aggiunge Giacomo Bruno, editore del libro. “Il testo guida il lettore attraverso una serie di indicazioni utili per recuperare benessere in modo naturale e sostenibile nel tempo”.

“Ho scelto di collaborare con Giacomo Bruno perché condividiamo l’obiettivo di diffondere conoscenza di reale valore per il mercato” conclude l’autrice. “Bruno Editore supporta gli autori che desiderano offrire strumenti pratici e trasformativi ai propri lettori. Questo rappresenta il cuore del mio progetto”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3KXXWsT

La dott.ssa Greta Boccasavia è specializzata in Medicina del Lavoro presso la Fondazione Maugeri di Pavia ed è Medico Competente accreditato dal Ministero della Salute. Dal 2004 è Direttore Sanitario di Eurolife, realtà che ha fondato e guidato con determinazione, trasformandola in un punto di riferimento per aziende ed enti di ogni settore nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Fin dall’inizio della sua carriera, ha perseguito l’eccellenza offrendo soluzioni personalizzate e concrete per la promozione del benessere in ambito lavorativo. Docente e formatrice sullo stile di vita e la prevenzione, ha arricchito la sua formazione con studi in Programmazione Neuro-Linguistica, Mindfulness, Nutrizione Terapeutica, Medicina Funzionale Integrata e Medicina Olistica. Grazie a questo percorso multidisciplinare, la dott.ssa Boccasavia adotta un approccio globale alla salute, orientato alla correzione delle cause profonde dei disequilibri fisiologici che determinano la malattia, invece di limitarsi al trattamento dei sintomi, con una costante attenzione all’aspetto umano e al benessere complessivo della persona. Sito web: http://www.vitasavia.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore