Greta Garbo è tornata: è la protagonista dell'iniziativa SKF per superare l'attrito

GÖTEBORG, Svezia, 30 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Greta Garbo ritorna in SKF. A più di un secolo dalla sua prima campagna per SKF, una delle figure più iconiche di sempre torna a essere il volto dell'azienda. L'attrice svedese sale ora sul palcoscenico grazie all'intelligenza artificiale. Questa volta per richiamare l'attenzione sugli innovativi cuscinetti magnetici, capaci di eliminare completamente l'attrito. Al tempo stesso, SKF ripropone un modello di pagamento che l'azienda stessa aveva introdotto nel 1919.

Prima di diventare un'icona globale, Greta Garbo apparve in uno dei film promozionali dell'industria svedese destinati al pubblico internazionale. Tra le aziende presenti, c'era anche la nostra. L'attrice vanta più di un semplice legame storico con SKF. Il suo percorso riflette i valori che hanno sempre guidato il nostro Gruppo: la determinazione a pensare in modo diverso e il coraggio di sfidare le convenzioni consolidate mentre il mondo cambia. Attualmente, circa il 20% dell'energia globale è impiegata per superare l'attrito in macchine e processi industriali. Di fatto, è una delle maggiori sfide mondiali in termini di sostenibilità. Per affrontare questa sfida, SKF ha sviluppato una tecnologia a zero attrito.

"Il mondo industriale affronta una pressione crescente, che prevede di ridurre i consumi energetici, rafforzare la competitività e soddisfare le esigenze di attività sempre più energivore. I nostri innovativi cuscinetti magnetici a levitazione eliminano completamente l'attrito. E proprio come abbiamo fatto un secolo fa, dobbiamo trovare nuovi modi per ridurre gli ostacoli all'adozione di questa soluzione e rendere la tecnologia più accessibile", sostiene Rickard Gustafson, President e CEO.

La sfida non è nuova. Già nel 1919, SKF si trovò ad affrontare una situazione analoga. La soluzione fu un'offerta che consentiva ai clienti di finanziare i propri investimenti attraverso i risparmi energetici generati dalla tecnologia nel tempo. SKF reintroduce ora lo stesso principio per rendere più accessibile la prossima generazione di tecnologie ad alta efficienza energetica e accelerare l'adozione di soluzioni che riducono sia i consumi energetici che l'impatto climatico.

"Poche aziende al mondo sono in grado di contrastare l'attrito meglio di SKF. Tuttavia, disporre della tecnologia più innovativa o del modello di pagamento più orientato al cliente non basta. Anche il modo in cui comunichiamo deve essere innovativo e stimolante. Riportando Greta in scena, speriamo di far scoprire a un numero maggiore di persone tecnologie efficienti dal punto di vista energetico e prive di attrito. A volte dobbiamo guardare al passato per trovare la strada migliore da percorrere", spiega Per Nilsson, Global Head of Communication and Brand.

I cuscinetti magnetici SKF vengono impiegati nei data center, nei sistemi di raffreddamento, nelle applicazioni per semiconduttori e in altri contesti ad alto consumo energetico. Sospendendo l'albero rotante in un campo magnetico senza contatto fisico, la tecnologia è in grado di ridurre i consumi energetici, l'usura e la manutenzione, aumentando al contempo l'efficienza.

Abbinata al monitoraggio delle condizioni basato sull'intelligenza artificiale, offre anche informazioni operative per una gestione più intelligente degli impianti. Combinando tecnologia ad alta efficienza energetica, intelligenza digitale e nuovi modelli di business, SKF punta ad abbassare le barriere all'investimento e ad accelerare l'adozione di soluzioni più competitive e sostenibili.

L'iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con la famiglia di Greta Garbo e con la Harriet Brown & Company Inc., il cui sostegno ha garantito una gestione responsabile dell'immagine dell'attrice.

Maggiori informazioni sull'iniziativa sono disponibili qui: http://www.skf.com/fighting-friction

Dal 1907, SKF realizza cuscinetti, tenute, sistemi di lubrificazione, soluzioni di condition monitoring e servizi per ridurre l'attrito tra i più innovativi al mondo. Meno attrito significa più energia risparmiata: riducendolo rendiamo il settore più intelligente, più competitivo e più efficiente dal punto di vista energetico, costruendo un futuro più sostenibile, in cui tutti possiamo fare di più con meno. SKF è presente in circa 130 paesi e conta oltre 17.000 concessionari in tutto il mondo. Le vendite annuali nel 2025 ammontano a 91.583 milioni di corone svedesi, con un organico di 37.271 dipendenti. www.skf.com

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