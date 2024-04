Gruppo San Marco – oltre vent'anni di eccellenza nelle piscine e accessori per la manutenzione

Milano, 4 aprile 2024. Gruppo San Marco, un nome che da oltre vent'anni risuona nel settore dell'allestimento domestico, continua a confermarsi come operatore di riferimento nella fornitura di piscine, sistemi di riscaldamento, e arredi per interni ed esterni. Con una storia ricca di passione e innovazione, l'azienda italiana si distingue per la capacità di offrire un catalogo prodotti vasto e in continua evoluzione, pensato per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, dai privati ai professionisti.

La visione di Gruppo San Marco nasce dalla volontà di creare ambienti domestici che siano non solo esteticamente piacevoli ma anche funzionali e confortevoli. La sede centrale, situata a Soleto, nel cuore del Salento, rappresenta il fulcro da cui si irradia un'ampia rete logistica e di esposizione, permettendo all'azienda di mantenere una proposta sempre aggiornata e all'avanguardia.

La filosofia aziendale di Gruppo San Marco poggia su solidi valori di fiducia, soddisfazione del cliente e partecipazione attiva. Questi principi sono la bussola che guida ogni iniziativa, dalla selezione dei prodotti all'assistenza post-vendita, con l'obiettivo di garantire un'esperienza d'acquisto senza equivalenti: chiara, semplice, e soprattutto, rilassante.

Il catalogo di Gruppo San Marco spazia dalle piscine, disponibili in versioni interrate e piscine fuori terra, Robot Piscina Dolphin, fino agli articoli per il riscaldamento come stufe a pellet e climatizzatori, senza tralasciare soluzioni d'arredo che abbracciano sia gli spazi interni che quelli esterni della casa. Particolare attenzione è rivolta alla selezione dei marchi trattati, che include nomi di spicco nel settore ma anche prodotti a marchio proprio, frutto della ricerca continua e dell'innovazione.

La qualità e l'affidabilità di Gruppo San Marco hanno guadagnato il riconoscimento del mercato e della critica. L'azienda si è guadagnata un posto d'onore tra i 750 migliori e-commerce d'Italia per due anni consecutivi e ha ricevuto significativi riconoscimenti per la sua crescita e innovazione. Le oltre 6.500 recensioni positive verificate ne sono una testimonianza diretta, confermando il successo di un approccio al cliente che mette al primo posto le sue esigenze e la sua soddisfazione.

L'esperienza online di Gruppo San Marco è pensata per essere all'insegna della facilità e dell'accessibilità. Attraverso il sito web www.grupposanmarco.eu, gli utenti possono navigare tra le diverse categorie di prodotti, scoprire offerte esclusive nell'area Outlet e trovare ispirazione e consigli pratici sui profili social dell'azienda o sul blog ufficiale. Un team di assistenza clienti esperto e disponibile è sempre pronto a offrire supporto, assicurando che ogni fase dell'acquisto sia fluida e soddisfacente.

Gruppo San Marco pone grande attenzione anche alle modalità di pagamento e alla logistica di spedizione. I clienti possono beneficiare di un'ampia gamma di opzioni di pagamento sicure, inclusi sistemi di finanziamento flessibili, e godere di spedizioni rapide e affidabili, garantite da corrieri di comprovata esperienza, e a costo zero per la maggior parte dei servizi.

Con una storia di successo lunga oltre vent'anni e uno sguardo sempre rivolto al futuro, Gruppo San Marco si conferma come il partner ideale per chi desidera trasformare la propria casa in un nido accogliente, funzionale e stilisticamente impeccabile.