Frigoriferi commerciali, ospedali, acquedotti e impianti industriali: la nuova frontiera degli attacchi informatici passa dai sistemi connessi. HyBiz CyberLab e Rogue Data presentano uno studio su 15.795 servizi Internet. Il 38,5% del campione analizzato presenta livelli di esposizione classificati come alti o critici. L’intelligenza artificiale moltiplica la capacità offensiva, ma può diventare anche uno strumento decisivo per la difesa.

La guerra ibrida non si combatte soltanto attraverso attacchi informatici ai sistemi istituzionali o alle grandi infrastrutture strategiche. Sempre più spesso il rischio passa da dispositivi apparentemente ordinari: telecamere, sistemi di refrigerazione commerciale, impianti industriali e apparati di controllo collegati alla rete.

È quanto emerge da un nuovo studio tecnico-scientifico realizzato da HyBiz CyberLab, società italiana specializzata in intelligenza artificiale, cybersecurity e infrastrutture tecnologiche, insieme alla consociata Rogue Data. La ricerca analizza un campione di 15.795 servizi di rete distribuiti su 9.935 indirizzi IPv4 pubblici distinti, con l'obiettivo di misurare il livello di esposizione dei sistemi Internet of Things (IoT) e Operational Technology (OT).

I numeri evidenziano una situazione che merita particolare attenzione: 6.084 servizi, pari al 38,5% del campione, rientrano nelle fasce descrittive di esposizione alta o critica. Inoltre, 3.336 indirizzi presentano almeno un pannello amministrativo raggiungibile pubblicamente.

Un dato significativo riguarda la refrigerazione commerciale: su 476 servizi individuati, 404, pari all'84,9%, espongono informazioni identificative del sistema prima ancora dell'autenticazione. Una condizione che può facilitare le attività di ricognizione da parte di soggetti interessati a individuare possibili punti di accesso.

Lo studio precisa che questi risultati non dimostrano l'avvenuta compromissione dei sistemi analizzati, ma individuano una superficie di esposizione che richiede verifiche e interventi di sicurezza prioritari.

DAGLI OSPEDALI AGLI ACQUEDOTTI: QUANDO UN ATTACCO DIGITALE DIVENTA UN RISCHIO FISICO

Il problema assume una dimensione ancora più rilevante quando le tecnologie informatiche entrano in contatto con le infrastrutture che gestiscono processi fisici.

Nella grande distribuzione, ad esempio, i sistemi digitali possono controllare le temperature dei frigoriferi. In ambito sanitario e nei laboratori di ricerca, invece, la catena del freddo custodisce farmaci, vaccini, campioni biologici e sacche ematiche.

Un attacco informatico a questi sistemi può quindi produrre conseguenze che vanno ben oltre il danno economico, coinvolgendo la continuità dei servizi e, nei casi più gravi, la sicurezza delle persone.

Particolarmente delicato è anche il settore della distribuzione idrica. I sistemi industriali SCADA e i controllori digitali governano pompe, valvole e processi di trattamento dell'acqua. Un'alterazione dei parametri operativi negli impianti che utilizzano composti a base di cloro potrebbe determinare problemi di sotto-disinfezione o un'esposizione eccessiva ai reagenti, con potenziali conseguenze per la salute pubblica.

Non si tratta soltanto di ipotesi teoriche. Un bollettino congiunto statunitense del dicembre 2024 ha documentato manomissioni delle interfacce di controllo di impianti idrici da parte di gruppi hacktivisti filorussi, con modifiche dei parametri operativi e il ricorso, da parte di alcuni gestori, al controllo manuale.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAMBIA LE REGOLE DELLA CYBERSECURITY

Uno degli aspetti centrali della ricerca riguarda il rapporto tra intelligenza artificiale e nuove minacce informatiche.

Per anni individuare apparati esposti, comprenderne le funzioni, riconoscere versioni software vulnerabili e costruire una campagna offensiva ha richiesto competenze tecniche, tempo e risorse considerevoli.

Oggi l'intelligenza artificiale permette di automatizzare diverse fasi di queste attività: dalla ricognizione delle infrastrutture alla classificazione dei dati, fino all'assistenza nella scrittura di codice e alla produzione di comunicazioni fraudolente sempre più credibili.

Questo scenario amplia la platea dei potenziali aggressori e aumenta l'efficienza di chi possiede già competenze offensive. Il National Cyber Security Centre britannico, nel rapporto Annual Review 2026, descrive l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle minacce informatiche come un vero moltiplicatore di forza.

Phishing mirato, deepfake, falsi allarmi, sabotaggi digitali e blocco dei processi operativi possono così diventare componenti di strategie coordinate di guerra ibrida.

La risposta non può limitarsi agli strumenti tradizionali di protezione. Occorre sviluppare sistemi capaci di individuare tempestivamente le esposizioni, riconoscere le anomalie e monitorare costantemente le infrastrutture.

LA PROPOSTA DI HYBIZ E ROGUE DATA: UTILIZZARE L'AI ANCHE PER DIFENDERSI

La ricerca propone un modello di osservazione e prevenzione basato sull'identificazione degli apparati esposti, sulla ricostruzione delle loro caratteristiche tecniche e sull'individuazione delle priorità di intervento.

Il paper individua quattro principali misure di riduzione dell'esposizione: limitare i servizi visibili pubblicamente, proteggere le interfacce amministrative, eliminare le informazioni identificative accessibili prima del login e aggiornare i software obsoleti.

Secondo le simulazioni riportate nello studio, una combinazione di tre interventi consente di ridurre del 75,2% il numero di servizi collocati nelle fasce superiori dell'indice di esposizione.

L'obiettivo è arrivare a un osservatorio strutturato, inizialmente concentrato sull'area di Roma, capace di raccogliere informazioni sugli apparati installati, verificare la corrispondenza tra servizi Internet e dispositivi reali e sviluppare test autorizzati su campioni rappresentativi.

L'intelligenza artificiale e gli agenti software possono supportare queste attività, mentre le verifiche intrusive e qualsiasi modifica agli impianti restano subordinate all'autorizzazione dei titolari e al controllo umano.

I PROFESSIONISTI DIETRO LA RICERCA

Il progetto coinvolge competenze differenti nel campo della cybersecurity, dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo di infrastrutture digitali.

Gustavo Mastrobuoni, legato a Rogue Data come CTO e responsabile della ricerca e sviluppo, ha maturato esperienze dirigenziali in Microsoft e KPMG. Si occupa da anni di eGovernment, cybersecurity, interoperabilità, innovazione e ricerca applicata.

Marco Valerio Roscioni, founder di HyBiz, opera nello sviluppo di infrastrutture digitali, intelligenza artificiale e soluzioni immersive. In azienda segue la visione di prodotto e i sistemi di AI locale, con particolare attenzione alla proprietà e al controllo delle infrastrutture tecnologiche.

Gustavo Mancini contribuisce alla direzione tecnica e alla gestione di progetti digitali complessi, occupandosi dell'integrazione tra hardware, software e sistemi intelligenti.

Francesco Giuliani, lead developer, segue la progettazione e lo sviluppo software, le integrazioni e le componenti applicative di intelligenza artificiale.

UNA RETE DI COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

Rogue Data dichiara collaborazioni e partnership operative con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con attività presso l'Area della Ricerca di Montelibretti e l'Istituto di Cristallografia, con ENEA e con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Nel network indicato dall'azienda figura anche l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Le collaborazioni costituiscono il contesto scientifico e tecnologico di riferimento dell'azienda e non rappresentano una co-firma o una validazione del paper presentato.

LA PROSSIMA VULNERABILITÀ POTREBBE ESSERE QUELLA CHE NON ABBIAMO ANCORA INDIVIDUATO

La cybersecurity non può più essere considerata soltanto una questione di antivirus, firewall e password. La sicurezza digitale riguarda ormai la capacità di mantenere operative le infrastrutture da cui dipende la vita quotidiana delle comunità: acqua, energia, alimentazione, trasporti, sanità e comunicazione.

La sfida dell'intelligenza artificiale sarà quindi anche una sfida di prevenzione, conoscenza e controllo delle tecnologie.

La differenza tra attaccare e difendersi non dipenderà soltanto dalla potenza dei sistemi, ma dalla velocità con cui saremo capaci di individuare le vulnerabilità, correggerle e governarle.

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