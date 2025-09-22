Hach lancia la serie EZ sc di analizzatori online: un modo più intelligente e semplice per monitorare la qualità dell'acqua

LOVELAND, Colorado, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Hach, una delle principali imprese mondiali nel settore dell'analisi della qualità dell'acqua, ha lanciato oggi la nuova serie EZ sc di analizzatori online, un aggiornamento dell'attuale gamma della serie EZ. Sviluppata in risposta al prezioso feedback dei clienti e alle tendenze in continua evoluzione del mercato, la nuova serie EZ sc è stata progettata per semplificare ogni fase del monitoraggio della qualità dell'acqua. I flussi di lavoro guidati consentono agli operatori di svolgere con fiducia le procedure di configurazione e manutenzione, gli avvisi da remoto mettono a portata di mano gli aggiornamenti critici e i contatori dei reagenti mantengono le prestazioni sotto controllo, aiutando i team a evitare tempi di inattività e a rimanere al passo con le richieste normative.

In grado di rilevare sostanze organiche, nutrienti, metalli in tracce e sostanze inorganiche, la serie EZ sc garantisce un monitoraggio completo del processo, mentre la nuova funzione di campionamento istantaneo aggiunge sicurezza, facendo sì che i risultati rimangano uniformi tra le misurazioni di laboratorio e quelle di processo. Grazie all'ampia gamma di funzioni di misurazione e alla funzionalità multiflusso, la serie EZ sc rende il monitoraggio della qualità dell'acqua più semplice e affidabile. Unificando le opzioni relative alle funzionalità, Hach ha ridotto dell'80% il numero di varianti del prodotto tra cui i clienti devono scegliere, semplificando la configurazione in modo che gli operatori possano selezionare rapidamente e con sicurezza la soluzione adatta.

"Ogni struttura è diversa e gli operatori hanno bisogno di strumenti che possano adattarsi ai loro problemi specifici", spiega Nicole Puhl, vicepresidente prodotti e strategia Hach. "Con la serie EZ sc abbiamo creato un analizzatore online che misura un'ampia gamma di parametri e si integra facilmente negli attuali sistemi, il tutto mantenendo semplici le operazioni. Si tratta di offrire ai clienti flessibilità senza aggiungere complessità, affinché possano anticipare le esigenze in evoluzione".

Principali vantaggi dell'analizzatore online serie EZ sc

L'analizzatore online serie EZ sc riflette l'impegno costante di Hach verso l'innovazione, semplificando la conformità, proteggendo le infrastrutture e migliorando la qualità dell'acqua in tutto il mondo. Per saperne di più visitare http://bit.ly/4nDCcjA.

Informazioni su Hach

Hach, azienda globale innovatrice specializzata nell'analisi delle acque, sviluppa strumentazioni e prodotti chimici affidabili e precisi che garantiscono la qualità dell'acqua per le persone in tutto il mondo. Hach migliora l'analisi dell'acqua tramite prodotti che offrono ai clienti soluzioni in diversi settori – municipale, alimentare, dell'energia e della produzione. Un'impresa del gruppo Veralto e quotata in borsa sin da ottobre 2023, Hach offre un ampio portafoglio di soluzioni per l'analisi delle acque e di trattamento differenziato delle acque che salvaguardano la qualità della risorsa più importante al mondo. Visitare www.Hach.com per saperne di più.

