HNS 2026 | Huawei lancia la versione recentemente aggiornata di Stellar Intelligent Fabric per il mercato europeo

FIRENZE, Italia, 20 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Allo Huawei Network Summit 2026 Europe (HNS 2026), i leader del settore si sono riuniti per la tavola rotonda esecutiva "Basata sulla resilienza, forgiata dall'intelligenza: costruire reti di data center aperte di nuova generazione in Europa". Durante l'evento, Huawei ha presentato la versione recentemente aggiornata di Stellar Intelligent Fabric per il mercato europeo. Grazie a un'intelligenza, a prestazioni e a un'affidabilità migliorate, la soluzione consente alle imprese di costruire reti di data center aperte di nuova generazione ultra-resilienti e ultra-efficienti.

In apertura della sessione, Bingyu Zhou, vicedirettore dello European ICT Marketing & Solution Sales Dept di Huawei, ha osservato che l'adozione dell'intelligenza rimodellerà le industrie globali nel prossimo decennio, creando una finestra strategica per l'Europa. Fornendo capacità su iperscala, elevata produttività, gestione e manutenzione automatizzate, architettura modulare e basso consumo energetico, le reti dei data center Huawei promuovono la strategia verde e la digitalizzazione del settore in Europa. Guidata dall'impegno "In Europa, per l'Europa", Huawei collabora con partner regionali per costruire infrastrutture di rete aperte.

Johnny Cheng, vicepresidente del Data Center Network Domain all'interno della Data Communication Product Line di Huawei, ha sottolineato che la crescita esponenziale delle dimensioni e della complessità dei data center sta mettendo a dura prova l'efficienza operativa e il tempo in attività. Per risolvere questo problema, Huawei ha lanciato Stellar Intelligent Ultra-Resilient Fabric. Alimentata da StarryWing Digital Map 2.0 e Rock-Solid Architecture 2.0, stabilisce un tessuto di rete intelligente e aperto che elimina singoli punti di guasto e salvaguarda i carichi di lavoro critici.

Mesut ÖZCA, Leader Solutions Manager di KoçSistem, ha dichiarato: "Abbiamo collaborato con Huawei per modernizzare la resilienza del nostro data center, utilizzando StarryWing Digital Map per implementare una topologia a DC multipli. La rete multipiano offre funzionalità di autoriparazione tra i centri, mantenendo i nostri servizi di calcolo continuamente online anche durante i guasti hardware localizzati".

Aldo Artigiani, Technical Officer dell'Interconnect Working Group dell'OEHI, ha sottolineato che l'intelligenza artificiale sta accelerando la nascita di un mondo intelligente, con una solida infrastruttura di intelligenza artificiale quale suo fondamento. Organi internazionali come ITU-T e OEHI hanno implementato standard Ethernet per l'intelligenza artificiale e l'HPC, offrendo prestazioni più elevate e un TCO ottimizzato. Artigiani ha invitato il settore ad abbracciare l'Ethernet aperto per guidare in modo collaborativo il progresso.

Guardando al futuro, Huawei manterrà la collaborazione aperta e l'innovazione tecnica. Intensificando i partenariati in tutta Europa, Huawei farà progredire le architetture di rete dei data center, potenzierà la trasformazione aziendale e promuoverà una crescita economica digitale sostenibile e di alta qualità.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hns-2026--huawei-lancia-la-versione-recentemente-aggiornata-di-stellar-intelligent-fabric-per-il-mercato-europeo-302914065.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.