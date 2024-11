HUAWEI CONNECT 2024 Parigi: L'HCIE Club di Huawei accoglie esperti ICT desiderosi di far progredire la loro carriera completando la certificazione HCIE.

MILANO, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei ha rivelato che Network (Datacom & Transmission) e Storage sono di gran lunga i settori tecnologici più richiesti dagli ingegneri europei che partecipano ai programmi di certificazione di Huawei per aggiornare le proprie capacità e competenze sulle nuove tecnologie ICT.

Huawei ha organizzato il capitolo europeo del Club HCIE (Huawei Certified ICT Expert), un ecosistema di talenti ICT per i membri, volto a condividere esperienze e scambiare idee con i colleghi in occasione dell'evento Huawei Connect Paris 2024. L'European HCIE Club è aperto a tutti coloro che hanno completato con successo una delle certificazioni Huawei HCIE in uno qualsiasi dei domini tecnologici associati.

La certificazione Huawei è uno dei pilastri fondamentali del sistema di partnership globale di Huawei, adottato per valutare le capacità dei partner e la competenza degli ingegneri nelle nuove tecnologie ICT. Con il mondo in rapido cambiamento e l'accelerazione della trasformazione digitale intelligente, saranno implementate nuove tecnologie all'interno delle aziende come l'IA, gli LLM e il cloud computing. Solo comprendendo efficacemente queste tecnologie è possibile integrarle con successo nell'ambiente di produzione industriale, creando valore aziendale e sociale futuro.

Dal 2023, dopo aver completato con successo la certificazione, più di 4800 nuovi esperti HCIE sono entrati a far parte del club a livello globale, con oltre centinaia di membri HCIE con sede in Europa.

"L'HCIE Club offre opportunità ai membri di Huawei e HCIE di imparare e crescere insieme, fornendo infine valore aggiunto ai clienti", ha affermato John Peng Jun, vicepresidente, Regione europea. "Il conseguimento di un certificato HCIE è rigoroso e riconosciuto come un risultato elevato nel settore. I clienti si rivolgono ai membri dell'HCIE come esperti per guidarli attraverso le sfide dell'era intelligente".

Con l'ulteriore riconoscimento del settore, la certificazione HCIE è stata adottata da alcuni Paesi come base per lo standard di valutazione delle competenze professionali ICT. Inoltre, l'accettazione del titolare di un certificato HCIE è una venerazione per le capacità, le competenze, le conoscenze e le abilità di una persona.

L'HCIE Club è un luogo in cui condividere esperienze e sostenere lo sviluppo personale. Fornisce una piattaforma per discutere di nuove possibilità e accendere nuove idee sperimentando tecnologie all'avanguardia e la loro applicazione in soluzioni per il business.

Oltre 50 membri ed esperti dell'HCIE provenienti da 11 Paesi hanno partecipato all'HCIE Club di Parigi e diversi partner hanno condiviso i loro casi di successo. Huawei continuerà a organizzare l'HCIE Club in Europa e offrirà più opportunità e piattaforme agli esperti tecnici.

