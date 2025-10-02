Huawei lancia Xinghe AI Fabric 2.0 in Europa, accelerando la trasformazione digitale aziendale

MONACO DI BAVIERA, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Al Huawei Network Summit (HNS) 2025, l'azienda ha presentato la soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 per l'Europa con il tema "Xinghe AI Fabric 2.0: Creazione di DCN sempre attivi con piena potenza di elaborazione". Upgrade completo di AI Fabric introdotto nel 2018, la nuova soluzione è progettata per creare DCN che offrano un utilizzo completo delle risorse di elaborazione e servizi ininterrotti, guidando la trasformazione digitale e intelligente delle aziende locali.

Bingyu Zhou, Vicedirettore del reparto europeo di marketing e vendita di soluzioni ICT di Huawei, ha sottolineato che Huawei ha già realizzato infrastrutture DCN professionali in vari settori in Europa. Grazie a soluzioni di rete ad alte prestazioni, altamente affidabili e sicure, Huawei favorisce sia l'innovazione aziendale che l'efficienza operativa.

Wang ha osservato che la rapida iterazione dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle architetture cloud stanno rimodellando i DCN. Xinghe AI Fabric 2.0, basato su un'architettura a tre livelli di AI Brain, Connettività AI ed Elementi di rete AI, integra funzionalità chiave come StarryWing Digital Map (automazione a tre livelli), Rock-Solid Architecture (iReliable) e analisi intelligente di flussi completi per aiutare le aziende a ottenere servizi di elaborazione completi e sempre attivi.

Vantaggi principali di Xinghe AI Fabric 2.0

Al summit, Suleyman Hilmi Tekinture della turca Migros e Matteo Turisini dell'italiana Cineca hanno condiviso i risultati della cooperazione con Huawei. Daniele De Sensi, Professore associato all'Università La Sapienza di Roma, ha parlato delle tendenze future e delle migliori pratiche per l'intelligenza artificiale e i DCN HPC.

Clou dell'evento

Presso lo stand Huawei sono state date dimostrazioni dal vivo e simulazioni di Xinghe AI Fabric 2.0, evidenziando i vantaggi della sua architettura a tre livelli. Tra i prodotti principali figurano lo switch Ethernet XH9230 ad alta densità 128×400GE raffreddato a liquido e i moduli ottici interattivi StarryLink.

Guardando al futuro, Huawei ha ribadito il suo impegno verso una collaborazione aperta e un'innovazione continua con partner e clienti europei, promuovendo l'evoluzione intelligente delle reti e gli upgrade di generazioni per creare maggiore valore per le industrie locali.

