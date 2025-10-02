circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

Huawei lancia Xinghe AI Fabric 2.0 in Europa, accelerando la trasformazione digitale aziendale

02 ottobre 2025 | 11.00
LETTURA: 2 minuti

MONACO DI BAVIERA, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Al Huawei Network Summit (HNS) 2025, l'azienda ha presentato la soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 per l'Europa con il tema "Xinghe AI Fabric 2.0: Creazione di DCN sempre attivi con piena potenza di elaborazione". Upgrade completo di AI Fabric introdotto nel 2018, la nuova soluzione è progettata per creare DCN che offrano un utilizzo completo delle risorse di elaborazione e servizi ininterrotti, guidando la trasformazione digitale e intelligente delle aziende locali.

 

 

Bingyu Zhou, Vicedirettore del reparto europeo di marketing e vendita di soluzioni ICT di Huawei, ha sottolineato che Huawei ha già realizzato infrastrutture DCN professionali in vari settori in Europa. Grazie a soluzioni di rete ad alte prestazioni, altamente affidabili e sicure, Huawei favorisce sia l'innovazione aziendale che l'efficienza operativa.

Wang ha osservato che la rapida iterazione dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle architetture cloud stanno rimodellando i DCN. Xinghe AI Fabric 2.0, basato su un'architettura a tre livelli di AI Brain, Connettività AI ed Elementi di rete AI, integra funzionalità chiave come StarryWing Digital Map (automazione a tre livelli), Rock-Solid Architecture (iReliable) e analisi intelligente di flussi completi per aiutare le aziende a ottenere servizi di elaborazione completi e sempre attivi.

Vantaggi principali di Xinghe AI Fabric 2.0

Al summit, Suleyman Hilmi Tekinture della turca Migros e Matteo Turisini dell'italiana Cineca hanno condiviso i risultati della cooperazione con Huawei. Daniele De Sensi, Professore associato all'Università La Sapienza di Roma, ha parlato delle tendenze future e delle migliori pratiche per l'intelligenza artificiale e i DCN HPC.

Clou dell'evento 

Presso lo stand Huawei sono state date dimostrazioni dal vivo e simulazioni di Xinghe AI Fabric 2.0, evidenziando i vantaggi della sua architettura a tre livelli. Tra i prodotti principali figurano lo switch Ethernet XH9230 ad alta densità 128×400GE raffreddato a liquido e i moduli ottici interattivi StarryLink.

Guardando al futuro, Huawei ha ribadito il suo impegno verso una collaborazione aperta e un'innovazione continua con partner e clienti europei, promuovendo l'evoluzione intelligente delle reti e gli upgrade di generazioni per creare maggiore valore per le industrie locali.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2786193/Arthur_Wang.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2559207/5539612/Huawei_Europe_Logo.jpg

 

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/huawei-lancia-xinghe-ai-fabric-2-0-in-europa-accelerando-la-trasformazione-digitale-aziendale-302573521.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT Altro Economia_E_Finanza Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza