circle x black
Cerca nel sito
 

Formentera, uccisa un'italiana di 45 anni: sospetti sul compagno

La donna sarebbe stata accoltellata. Indaga la Guardia Civil, Consolato in contatto con le autorità

La Guardia Civil - Fotogramma
La Guardia Civil - Fotogramma
06 ottobre 2025 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un a donna italiana di 45 anni è stata uccisa a Formentera. La Guardia Civil sta indagando sull'omicidio, ha riferito il Diario de Ibiza, secondo cui gli inquirenti sospettano un caso di violenza di genere e che la donna sia stata accoltellata dal compagno a Es Pujols. La testata giornalistica locale specifica che entrambi sono italiani e residenti nell'isola, aggiungendo che la donna viveva da anni a Formentera con un figlio nato da una precedente relazione. "Non possiamo tollerare alcuna forma di violenza contro le donne", ha scritto oggi sui social media la governatrice regionale, Marga Prohens.

Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona - a quanto si apprende - si mantiene in contatto con le autorità spagnole che stanno seguendo il caso e ha espresso massima vicinanza ai familiari della connazionale, mettendosi a disposizione per ogni possibile assistenza consolare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio violence di genere Guardia Civil Consolato Generale d'Italia Spagna news Formentera news italiana uccisa a Formentera femminicidio esteri news cronaca news
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza