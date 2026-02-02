I protagonisti della scena culturale romana a Salotto dall’Avv Carlotta Ghirardini, tra fasti di nobiltà e futuro di AI

Roma 02-02-2026 - I musicisti del Conservatorio di Santa Cecilia Edoardo Porena, liutaio, Giulia D'Alessandro e Beatrice Olivieri, hanno aperto l’incontro del Salotto di Cadmo ed Armonia intitolato “I Salotti, spicchi di storia”. Nel palazzo umbertino di fine 800 dietro via Veneto, la padrona di casa, Avvocato Carlotta Ghirardini, già fondatrice dello storico Salotto Letterario Tevere di Roma, ha introdotto l’intervento del Conte Carlo Piola Caselli sui salotti italiani. S.A.R Emanuele Filiberto di Savoia, al recente Gala per il 148° anno di fondazione dell’Istituto Nazionale Guardia d’Onore alle Tombe del Pantheon, ha voluto consegnare una importante onorificenza proprio al Conte per il suo lavoro. In tale occasione, trai commensali anche Francesco Garibaldi Hibbert, discendente di Anita Garibaldi, che parlerà ai prossimi incontri del Salotto.

Presenti da Carlotta i Marchesi del Gallo di Roccagiovine, discendenti di Giulia Bonaparte, che hanno dato la parola ad Antonietta Angelica Zucconi, storica del periodo napoleonico, dei Napoleonidi e della sociabilità dei salotti. I Salottieri sono in passato stati ricevuti dai marchesi presso il castello del Gallo, nei posti amati così tanto da Orazio da disertare la ambitissima corte di Augusto, tra Villa Adriana e la Villa di Orazio, prendendo il caffè nelle tazzine che furono di Giulia. È infatti proprio nel Castello di Mandela che Giulia (Bonaparte) portava i suoi di salottieri del Salotto di Parigi, poi trasferito a Roma dopo la battaglia di Sedan ed il conseguente esilio di Napoleone III.

Dominique Baracchi Tua di Paullo, storica dell’arte ed artista, ha parlato dei salotti letterari francesi nel 19° secolo. La contessa aveva partecipato già alla serata del Salotto Letterario Tevere svoltasi nella Sala dei Papi del Convento domenicano di piazza della Minerva, accanto al Pantheon, ove fu Galileo Galilei sospettato di eresia, e ove sono conservate le spoglie di Caterina da Siena, del pittore mistico Beato Angelico, di Papa Benedetto XIII, tra gli affreschi di Melozzo da Forlì e Filippino Lippi. Allora, dopo il saluto del Primo Segretario dell'Ambasciata di Grecia a Roma Irene Kioulafi, la Contessa portava il messaggio di Olivier Feignier, presidente della sezione di Francia de The International Byron Societies.

La Baronessa Elena Scammacca del Murgo, scrittrice, traduttrice e ricercatrice della prima ondata di emigrazione russa in Italia, nata a Mosca dalla famiglia del diplomatico Andrei Ivanovich Stepanov, ambasciatore della Federazione Russa in Svizzera, ha poi parlato dei salotti russi a Roma.

Il Regista Enzo Antonio Cicchino, assistente dei fratelli Taviani ed autore Rai per Mixer e La Grande Storia di Raitre, ha proposto una riflessione filosofica sul fenomeno del salotto, mentre Marino Collacciani, giornalista e scrittore di best seller, ha affrontato il tema dell'impoverimento del linguaggio, leggendo anche passi dalla prefazione del suo ultimo libro, a firma di Gianni Letta.

L’Avvocato Abbate del Salotto dell’IA ha chiuso la serata interrogandosi sul tema “l’Intelligenza artificiale entra in salotto?” seguito da una poesia di Antonia Doronzo Manno e dai brindisi col Sangue Morlacco, il vino liquoroso così chiamato da D’Annunzio a Fiume. Tra gli illustri presenti, l’ex sindaco di Mandela, la farmacista Angela De Cecco, la Prof.ssa Gorgone del Museo Napoleonico, il giornalista Pierpaolo Signorelli e le storiche salottiere Mariù Safier, volto Rai e scrittrice, e la poetessa ed autrice Antonella Pagano, con l’ultima edizione del suo “Cantiere della Bellezza” per i presenti.

Il Salotto di Cadmo ed Armonia è condotto dall’Avvocato Carlotta Ghirardini, fondatrice dello storico Salotto Letterario Tevere di Roma, nato in casa sua in via Tevere, insieme al Conte Carlo Piola Caselli, storico e scrittore. Gli Dei dell’Olimpo si riuniscono ancora per gioire insieme del bello e del buono, grazie alle arti, alla poesia, alla musica, nel Salotto di Cadmo ed Armonia.

