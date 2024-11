Il Black Friday di AliExpress estende la stagione degli acquisti festivi, con i migliori sconti e offerte

- Buone notizie per 9 europei su 10 che acquisteranno regali per un massimo di 15 persone -

HANGZHOU, Cina, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il marketplace internazionale AliExpress continua la stagione degli acquisti natalizi con offerte e sconti del Black Friday fino all'80%. Dopo il Singles' Day Global Shopping Festival di questo mese, la piattaforma prosegue con le offerte del Black Friday attive dal 22 novembre al 3 dicembre.

Il Black Friday è rapidamente diventato una nuova tradizione nel calendario dello shopping europeo, segnando l'inizio della stagione degli acquisti di regali festivi. Quest'anno gli europei hanno intenzione di essere generosi con i propri cari – un nuovo studio di AliExpress rivela che oltre il 90% (91,4%)[1] degli europei[2] intervistati acquisterà regali per un massimo di 15 persone e prevede di spendere in media più di 50 EUR a regalo.

Tendenze europee per l'acquisto di regali per le feste

In Spagna, un numero più elevato (95%)[1] di spagnoli prevede di acquistare regali per massimo 15 persone. Mentre nel Regno Unito le liste dei regali sono ancora più lunghe, con il 15%[3] dei britannici che afferma che acquisterà per più di 15 persone.

Le generazioni più giovani pianificano di acquistare regali per più persone rispetto alle generazioni più anziane[2]. Gli europei della generazione Z hanno quattro volte più probabilità (16%) di acquistare per più di 15 persone rispetto ai Baby Boomer (4%).

Confronti di spesa tra i sessi

In genere, gli uomini in tutta Europa spendono di più per i regali rispetto alle donne, ad esempio, in Italia gli uomini prevedono di spendere il 15% in più per regalo, rispetto alle donne (50 EUR rispetto a 43 EUR). Mentre in Polonia gli uomini spenderanno il 13% (oltre 215 PLN) in più rispetto alle donne (meno di 190 PLN), e in Francia gli uomini prevedono di spendere il 12% in più per regalo rispetto alle donne (62 EUR rispetto a 54 EUR).

Nella maggior parte dei mercati i dati rivelano l'uguaglianza di genere per quanto riguarda il numero di persone per cui gli europei sono disposti ad acquistare regali; tuttavia in Germania le donne acquistano regali per più persone rispetto agli uomini.

La scarsa propensione all'auto-regalo

Tuttavia, fra tutti questi regali, molti europei difficilmente pensano di farsi un regalo: il 13% dei consumatori europei non se ne compra mai uno. I consumatori del Regno Unito sono tra i più restii: un quarto (25%) afferma che non si farebbe mai un regalo, mentre solo il 6% dei consumatori in Spagna ha affermato lo stesso.

In tutta Europa, la riluttanza degli acquirenti a concedersi un regalo è più evidente tra gli over 55, mentre le generazioni più giovani sono più propense a fare regali a sé stesse: solo il 3,84% dei 18-24enni afferma lo stesso.

I dati rivelano che i limiti di budget sono la ragione più comune (29%) per cui le persone rifiutano di acquistare beni per sé stessi. Ciò è particolarmente vero in Italia, dove il 37% dei consumatori afferma di sentirsi in difficoltà finanziarie.

In tutti i mercati, una persona su dieci (11%) afferma di aspettare uno sconto prima di acquistare qualcosa per sé, e i polacchi sono i più inclini a cercare di spendere il meno possibile, con il 14% che afferma di aspettare un calo dei prezzi.

Allo stesso tempo, alcuni consumatori (14%) preferiscono semplicemente fare regali ad altri. Gli acquirenti in Francia (18%) sono i più propensi a preferire acquistare per qualcun altro, mentre solo il 9% dei consumatori nel Regno Unito ha affermato lo stesso.

Premiati con Shake and Win questo Black Friday

Oltre a offerte e sconti, AliExpress ripropone la sua popolare funzionalità "Shake and Win" durante i saldi del Black Friday, dando ai clienti la possibilità di vincere premi e offerte speciali. I consumatori possono semplicemente "scuotere" il loro telefono o tablet per sbloccare premi*, dai buoni sconto** a premi fisici, aggiornati quotidianamente – tra cui console di gioco, cuffie wireless e molto altro.

Opzioni di consegna rapide e gratuite

Gli acquirenti su AliExpress possono usufruire di opzioni di consegna rapide e affidabili. Le consegne oltre confine avvengono in appena 3-5 giorni in Spagna, 7 giorni nel Regno Unito, in Germania e in Francia e 7-10 giorni in Italia. Per migliorare ulteriormente l'esperienza del cliente, la piattaforma offre*** spedizione e resi gratuiti, garantendo uno shopping semplice e comodo.

"Per molti, il Black Friday segna l'inizio del periodo dedicato agli acquisti di regali festivi. La nuova ricerca mostra che gli europei sono generosi nel fare regali: la maggior parte di loro acquista per un massimo di 15 persone. Quest'anno AliExpress rende semplice acquistare il regalo perfetto per tutti sulla tua lista, grazie alla nostra incredibile selezione e a sconti fino all'80%", spiega Gary Topp, Direttore commerciale europeo presso AliExpress.

* I premi sono soggetti a una commissione di 0,1 USD per l'elaborazione degli ordini.

** I codici coupon possono essere utilizzati per sconti sugli ordini AliExpress – 35 € di sconto per ordini superiori a 200 € e 100 € di sconto per ordini superiori a 500 €

*** Si applicano alcune eccezioni alla spedizione gratuita e ai resi gratuiti.

Informazioni su Censuswide e sulla ricerca

La ricerca è stata condotta da Censuswide su un campione di 11.000 intervistati nel Regno Unito e in Francia, Germania, Spagna, Italia e Polonia (rappresentativa a livello nazionale delle persone di almeno 18 anni di età). I dati sono stati raccolti tra l'8 ottobre 2024 e il 16 ottobre 2024. Censuswide rispetta le linee guida della Market Research Society, impiega membri della stessa e segue il codice di condotta MRS e i principi ESOMAR. Censuswide è anche membro del British Polling Council.

[1] Combina '0', '1-5', '6-10', '11-15'[2] Le dichiarazioni successive si riferiscono agli intervistati nel corso della ricercar[3] Combina '16-20', '21-15', '26-30', '31-35', '36-40', '41-50'

