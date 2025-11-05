Il Brasile partecipa al più importante congresso mondiale sul lipedema a Roma

L'Instituto Lipedema Brasil presenta oltre 15 studi in occasione del principale congresso mondiale sul lipedema, rafforzando la leadership scientifica dell'équipe guidata dal Dott. Fábio Kamamoto.

SAN PAOLO, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Instituto Lipedema Brasil, punto di riferimento nazionale e internazionale nel trattamento del lipedema, parteciperà al II Lipedema World Congress 2025, il più importante evento leader mondiale dedicato a questa patologia, che si terrà dal 5 all'8 novembre a Roma, in Italia. Il Dott. Fábio Kamamoto, direttore dell'Instituto Lipedema Brasil e uno dei pionieri nel trattamento chirurgico di questa patologia in Brasile, si unisce al programma scientifico con lezioni e presentazioni di studi clinici. Lo specialista parteciperà insieme alla sua équipe multidisciplinare, riconosciuta per la sua competenza negli approcci clinici, conservativi e chirurgici.

Partecipazione brasiliana – Il Dott. Kamamoto presenterà studi in diverse sessioni, tra cui lezioni sulla valutazione ecografica e sulle correlazioni terapeutiche nel lipedema (6 novembre), oltre a presentazioni su tecniche chirurgiche ed esiti funzionali, come "Dermolipectomia nel lipedema avanzato: esiti funzionali ed estetici in 40 pazienti trattati presso l'Instituto Lipedema Brazil" (7 e 8 novembre). Queste partecipazioni sottolineano il riconoscimento mondiale del medico e della sua équipe.

Studi – In occasione del congresso l'équipe dell'Instituto ha presentato più di 15 studi, tra cui: "Dolore edematoso oltre la malattia venosa", "Protocollo per la chirurgia del lipedema basato sulla densitometria corporea", "Dermolipectomia nel lipedema avanzato", "Stratificazione ecografica del lipedema", "Complicanze chirurgiche della liposuzione per la riduzione del lipedema" e "Chirurgia simultanea per vene varicose e lipedema".

"L'evento rafforza la posizione del Brasile come punto di riferimento mondiale nel trattamento del lipedema, grazie al lavoro di professionisti come quelli dell'Instituto, che contribuiscono a far progredire la diagnosi e a migliorare la qualità della vita dei pazienti", conclude il Dott. Kamamoto.

Informazioni sul lipedema – Il lipedema è una condizione progressiva che causa un accumulo anomalo di grasso negli arti, dolore cronico, gonfiore e mobilità ridotta. Spesso viene ancora erroneamente diagnosticato come obesità o stile di vita sedentario. Riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 2019, ha ricevuto una propria classificazione ICD nel 2022.Per maggiori informazioni: @lipedemabrasil | @conhecalipedema

Informazioni sull'Instituto Lipedema Brasil

L'Instituto Lipedema Brasil (@lipedemabrasil) è il primo centro di riferimento per il lipedema in Brasile e nel mondo, creato per sensibilizzare e mobilitare le donne. Fondata dal Dott. Fábio Kamamoto nel 2021, ha sedi a San Paolo e Salvador. Attraverso una campagna online che ha già raccolto 564.000 firme, l'Istituto promuove l'accesso al trattamento del lipedema in Brasile.

