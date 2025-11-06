circle x black
Musetti-Muller, l'azzurro in campo ad Atene - Diretta

Il tennista italiano sfida il francese nei quarti dell'Atp 250 greco

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
06 novembre 2025 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo ad Atene. Oggi, giovedì 6 novembre, il tennista azzurro affronta il francese Alexandre Muller, numero 43 del mondo - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dell'Atp 250 greco. Musetti è reduce dalla vittoria in rimonta contro lo svizzero Stan Wawrinka, battuto in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4.

In caso di passaggio del turno, in semifinale Musetti affronterà lo statunitense Sebastian Korda.

