Sanremo, ascolti quarta serata: 10,7 milioni di spettatori e 65,6% di share

L'anno scorso la quarta serata del festival ottenne un ascolto medio di 13,5 milioni

Carlo Conti e Laura Pausini
Carlo Conti e Laura Pausini
28 febbraio 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono stati 10.789.000 gli spettatori medi della quarta serata di Sanremo 2026, con il 65.6% di share. L'anno scorso la quarta serata del festival ottenne un ascolto medio di 13.575.000 spettatori con il 70,8% di share.

Ieri la prima parte del festival, dalle 21.45 alle 23.37, è stata seguita da 14.039.000 spettatori con il 64,4% di share. Mentre la seconda parte, dalle 23.42 all'1.41, è stata seguita da 7.519.000 spettatori con il 67,9% di share. L'anno scorso la prima parte dalle 21.15 alle 23.29 era stata seguita da 16.700.000 spettatori e il 69,2% di share, mentre la seconda parte dalle 23.35 all'01.29, aveva totalizzato 9.900.000 spettatori e il 74,1% di share.

