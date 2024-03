Il Dottor Emanuele Puzzilli e il makeover del sorriso:le tendenze di oggi e le novità dello sbiancamento

Milano, 28 marzo 2024 –Avere un sorriso luminoso grazie a denti bianchissimi è l’aspirazione di molti. Ma se ai giorni nostri la tendenza è ancora quella di ricercare il bianco assoluto, la domanda che secondo il Dottor Emanuele Puzzilli - affermato professionista nel campo dell’odontoiatria ed esperto di estetica del sorriso - tutti dovrebbero porsi è: l’extra white è indicato per tutti?

La risposta, secondo Puzzilli, è no. Il compito del professionista esperto di salute ed estetica del sorriso dovrebbe essere quello di interpretare le necessità del paziente e indirizzarlo verso un risultato che conferisca un’armonia generale al suo volto. Oggi la grande diffusione, soprattutto tramite i social, di personaggi dai sorrisi bianchissimi ha un grande impatto sui desideri delle persone. È una tendenza – così come quella delle veeners, o faccette dentali – che proviene dagli USA, dove però il trend sta migrando verso un makeover più naturale e più sano, che tenga conto dell’armonia generale del volto di chi lo indossa.

Per questo motivo, un trattamento di sbiancamento dei denti, secondo il Dottor Puzzilli, dovrebbe essere il più personalizzato possibile, in modo da migliorare, senza stravolgere, il contesto in cui viene applicato.

Lo sbiancamento dentale professionale è uno degli interventi di estetica dentale più richiesti dai pazienti negli studi odontoiatrici White Identity del Dottor Puzzilli - basati a Roma, Ostia e Milano - dove operano dentisti specializzati in materiali e tecnologie d’avanguardia e si realizzano sbiancamenti denti di alto livello, che restituiscono sorrisi splendenti e sani, andando ad eliminare gli inestetismi causati dal tempo o dalle cattive abitudini, come ad esempio il fumo. Tutto ciò grazie a una speciale tecnica di sbiancamento messa a punto da Puzzilli, che permette di raggiungere risultati ottimali e duraturi in due sedute, anche in casi molto complicati.

Lo sbiancamento denti professionale è un trattamento di estetica dentale che ripristina la colorazione perfetta. Questo tipo di intervento è chiamato anche bleaching o “sbiancamento in poltrona”, per distinguerlo da rimedi “fai da te”, poco raccomandabili perché inefficaci o addirittura pericolosi per lo smalto.

Il procedimento di sbiancamento denti è piuttosto semplice e si articola in 3 fasi:preparazione, che prevede un’accurata pulizia dei denti (detartrasi) e la protezione delle gengive con una sostanza apposita; applicazione del gel sbiancante, che può essere perossido di idrogeno (messo direttamente sui denti) o perossido di carbammide (applicato tramite faccette); e attivazione del gel sbiancante, mediante una luce al led o un laser.

Gli effetti dello sbiancamento denti durano circa 1 anno, se il trattamento è effettuato da un professionista con mezzi adeguati. La durata, però, dipende anche da come vengono trattati i denti nelle settimane e nei mesi seguenti. Dopo il trattamento, per almeno due o tre giorni, vanno evitati cibi e bevande scuri o che contengono coloranti – come caffè, liquirizia, coca cola - e bisogna astenersi dal fumo. Inoltre, ovviamente, gli effetti dello sbiancamento denti possono essere mantenuti più a lungo grazie a una regolare igiene orale.

