Il giorno del Made in Italy nasce Eccellenze Esclusive: il brand che vuole portare l’Italia al mondo ﻿

Il 15 aprile, Giornata nazionale del Made in Italy, segna l’inizio di una nuova era: nasce ufficialmente Eccellenze Esclusive, il brand digitale di lusso che celebra l’artigianalità italiana attraverso innovazione, autenticità e visione. Un progetto che ambisce a diventare simbolo dell’orgoglio italiano nel mondo, capace di unire tradizione, collezionismo e tecnologia. Bomporto (Mo), 15 aprile 2025.Oggi, nel giorno che celebra l’anima produttiva, creativa e culturale del nostro Paese, prende vita un progetto destinato a lasciare un segno: Eccellenze Esclusive .

Non è solo una startup innovativa, ma un brand che ridefinisce il concetto di lusso artigianale italiano nell’era digitale, tutelando e valorizzando ciò che di più prezioso abbiamo: il nostro saper fare.

“L’Italia è fatta di mani, cuore e visione. Abbiamo il dovere di proteggere e portare nel futuro l’eccellenza artigianale che il mondo ci invidia”, afferma Federico Sgariglia, co-fondatore e CEO di Eccellenze Esclusive.

“In un momento storico in cui l’identità si perde nei marketplace globali, vogliamo dare un palcoscenico nuovo a chi crea con passione, autenticità e talento.”

Un ecosistema digitale che celebra il valore del “fatto a mano”

La diffusione dei marketplace ha reso gli acquisti più veloci, ma ha anche spinto verso una crescente omologazione. In questa corsa all’efficienza si è smarrita spesso la vera qualità, quella fatta di dettagli, storie e unicità.

Eccellenze Esclusive nasce per riscrivere le regole del lusso, offrendo un’esperienza di acquisto completamente nuova, pensata per chi cerca valore, emozione e autenticità.

Il progetto si fonda su tre pilastri:

Membership esclusive (Gold e Platinum) per accedere a collezioni limitate e pezzi unici, acquistabili direttamente dall’artista o maestro artigiano.

Digital Product Passport, un vero e proprio passaporto digitale basato su blockchain, che racconta l’intera storia del prodotto e ne certifica ogni fase.

NFT Italian Art, riservati alle opere più rare, per trasformare le creazioni artigianali in opere digitali collezionabili: il perfetto ponte tra reale e virtuale.

“Abbiamo scelto il web3 per costruire una nuova esperienza del lusso. Non vendiamo solo prodotti, ma raccontiamo storie vere, autentiche, tracciabili. E nei casi più rari, le rendiamo anche opere digitali da collezione”, spiega Sgariglia.

Lusso, innovazione e cultura italiana: il manifesto di un nuovo Made in Italy

L’ambizione di Eccellenze Esclusive è chiara: portare il lusso artigianale italiano nel futuro, attraverso un linguaggio globale ma profondamente radicato nella cultura del nostro Paese.

E il progetto non si fermerà al digitale. È già prevista, nei prossimi anni, l’apertura di flagship store fisici in città simbolo del lusso internazionale come New York, Parigi, Londra, Tokyo e Shanghai. Luoghi d’incontro tra arte, design e storytelling, in cui il cliente potrà vivere in prima persona l’esperienza del vero Made in Italy.

Un orgoglio italiano, da raccontare al mondo

Il 15 aprile non è solo una data simbolica. È l’inizio di una visione.

Con Eccellenze Esclusive, nasce un nuovo modo di raccontare l’Italia: non più solo come destinazione turistica, ma come sorgente inesauribile di bellezza, creatività e cultura.

Un brand che aspira a rappresentare l’eccellenza non solo nel mercato, ma anche nell’immaginario collettivo. Perché se è vero che il Made in Italy è un patrimonio da proteggere, è altrettanto vero che serve il coraggio di reinventarlo, celebrarlo e portarlo nel futuro.

E oggi, in questo giorno simbolico, nasce un sogno italiano che guarda lontano.

Nasce Eccellenze Esclusive.

https://eesclusive.com/it

