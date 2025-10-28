Il Kia PV5 Cargo stabilisce un titolo GUINNESS WORLD RECORDS™: 693,38 chilometri con una singola ricarica con carico utile massimo

FRANCOFORTE, Germania, 28 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Kia ha fatto la storia, stabilendo un nuovo punto di riferimento mondiale per l'autonomia completamente elettrica. La Kia PV5 Cargo, il primo veicolo commerciale leggero elettrico dedicato sviluppato da Kia e parte della sua pionieristica gamma Platform Beyond Vehicle, ha ufficialmente infranto un titolo GUINNESS WORLD RECORDS™ per aver ottenuto:

"La distanza massima percorsa da un furgone elettrico leggero alimentato a batteria con carico utile massimo con una singola ricarica è di 693,38 km".

Per la prova è stata impiegata la variante PV5 Cargo Long Range a 4 porte, dotata di batteria da 71,2 kWh, con un carico utile massimo autorizzato di 665 kg. Ha percorso 693,38 km con una sola ricarica, stabilendo un nuovo punto di riferimento per efficienza e resistenza nel segmento eLCV. Il percorso da record è stato compiuto il 30 settembre 2025 in condizioni reali sulle strade pubbliche a nord di Francoforte, in Germania.

"Sebbene Kia sia nuova nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, questo record è una testimonianza della versatilità e dell'innovazione che ne caratterizzano il primo PBV, dimostrando che siamo seri contendenti", spiega Marc Hedrich, presidente e amministratore delegato Kia Europe. "Il fatto che per gran parte del nostro pubblico di riferimento questa variante di furgone possa funzionare per quasi due giorni lavorativi completi con una singola ricarica la dice lunga sulle sue capacità nel mondo reale. Il PV5 riunisce efficienza, flessibilità e connettività intelligente".

Il tentativo di record è stato preparato meticolosamente. Gli ispettori TÜV Hessen e buck Vermessung hanno controllato il processo di carico e verificato il rispetto delle specifiche riguardanti il peso. Al volante del PV5 da record c'erano George Barrow, un rispettato giornalista di veicoli commerciali specializzato in furgoni e Christopher Nigemeier, ingegnere senior presso HMETC. Il viaggio è stato registrato ininterrottamente tramite GPS e le telecamere in cabina. Prima della partenza, la batteria del PV5 è stata caricata al 100% e sia la porta di ricarica sia il vano di carico sono rimasti sigillati sino alla fine del viaggio di 22 ore e 30 minuti.

Con questo GUINNESS WORLD RECORDS™, Kia sottolinea il suo impegno continuo nello sviluppo di soluzioni innovative, efficienti e pratiche per la mobilità del futuro. Il modello da record Kia PV5 Cargo sarà esposto al Solutrans di Lione (EurExpo) dal 18 novembre 2025, padiglione 5, stand C130.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2805744/Kia_PV5.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2662750/Kia_Logo.jpg

https://www.press-eu.kia.com

