Il Metodo Maugeri inaugura una nuova era per l'ospitalità: assegnata la prima targa di certificazione

A Fiumicino, l'Hotel Isola Sacra diventa il primo a ottenere la certificazione del Metodo Maugeri, segnando un traguardo fondamentale per la crescita strategica del settore alberghiero.

Roma, 17 febbraio 2025. Il 24 gennaio 2025 segna un momento storico per il Team Maugeri: presso l' Hotel Isola Sacra di Fiumicino, è stata assegnata e svelata la prima targa di certificazione ufficiale del Metodo Maugeri , un riconoscimento che attesta la piena conformità agli standard di eccellenza definiti dal metodo. Un traguardo che va oltre il singolo hotel, ponendo le basi per una trasformazione più ampia nella gestione strategica dell'ospitalità. “Questa targa non è solo un simbolo, ma la certificazione di un impegno concreto”, ha dichiarato Giovanni Maugeri , CEO e fondatore del Metodo Maugeri . “L'Hotel Isola Sacra ha intrapreso un percorso di crescita e miglioramento continuo, che lo ha portato a coniugare sostenibilità economica, attenzione al cliente e qualità dei servizi. Il nostro obiettivo è quello di affiancare gli albergatori in un processo che li renda più competitivi senza dover ricorrere a tagli sui costi, ma piuttosto attraverso una gestione strategica e intelligente delle risorse.”

Il Metodo Maugeri nasce proprio con questa visione: fornire agli albergatori strumenti concreti per ottimizzare la redditività senza compromettere la qualità dell'accoglienza. Il modello si basa su quattro pilastri fondamentali: controllo di gestione, marketing strategico, ottimizzazione operativa e formazione del personale. “Il tempo ci ha dimostrato che il successo nel settore dell'ospitalità non si basa solo su strategie di risparmio, ma su un'organizzazione efficiente e orientata al cliente”, ha aggiunto Ilenia Cenciotti, Direttore Operativo del Metodo Maugeri. “Ogni struttura ha le sue peculiarità e, per questo, il nostro approccio è altamente personalizzato. Partiamo da un'analisi approfondita dell'hotel per identificare punti di forza e aree di miglioramento, sviluppando un piano d'azione su misura. L'obiettivo è quello di migliorare ogni aspetto dell'operatività alberghiera, dalla gestione economica alla customer experience, affinché ogni hotel possa diventare un punto di riferimento nel proprio territorio.”

Il progetto del Metodo Maugeri punta alla creazione di una rete di strutture accomunate dalla stessa filosofia di eccellenza e innovazione. “Ogni targa esposta sarà sinonimo di qualità, sostenibilità e visione strategica”, ha sottolineato Maugeri. “Il nostro intento è quello di costruire un network di hotel che condividano gli stessi valori, elevando il livello dell'accoglienza italiana.” Un caso concreto di successo è proprio quello dell'Hotel Isola Sacra, che ha adottato il Metodo Maugeri e ha ottenuto risultati tangibili in termini di performance e reputazione. “Abbiamo ottenuto un incremento significativo della redditività, ma ciò che mi rende più orgoglioso è il miglioramento costante della qualità dei servizi, la crescita professionale del nostro staff e, soprattutto, la soddisfazione dei nostri ospiti”, ha dichiarato Massimiliano Cozzi, Amministratore Unico dell’Hotel Isola Sacra. “Abbiamo lavorato con determinazione e, oggi, possiamo dire di aver raggiunto un obiettivo importante: il nostro punteggio di gradimento online è salito a 8.7, un risultato che premia il nostro impegno e dimostra che investire sulla qualità ripaga sempre.”

Con questa prima certificazione ufficiale, il Metodo Maugeri segna l'inizio di un nuovo standard nell'industria alberghiera, dimostrando che efficienza e ospitalità possono coesistere per garantire sostenibilità economica e massima qualità dei servizi.

Contatti: https://giovannimaugeri.com/