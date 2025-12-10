IL MODO MIGLIORE PER CONSERVARE I SALUMI E I FORMAGGI STAGIONATI

MILANO, 10 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Tutti i prodotti freschi hanno bisogno di attenzione una volta portati a casa, e in particolare seguire alcuni consigli per la conservazione garantisce sapori gustosi e un consumo sicuro. In questo modo è possibile godere più a lungo anche del Formaggio Stelvio DOP e dello Speck Alto Adige IGP.

Per i formaggi stagionati:

Queste indicazioni valgono per la maggior parte dei formaggi e in particolare sono contenuti nelle linee guida del Formaggio Stelvio DOP. La sua consistenza cremosa e il suo aroma speziato vengono esaltati se conservato correttamente. Per gustarlo al meglio, si consiglia di togliere il Formaggio Stelvio DOP dal frigorifero circa 30 minuti prima di servirlo; tuttavia, se si desidera porzionare il formaggio, è meglio tagliarlo quando è ancora freddo per evitare che si attacchi al coltello.

Il Formaggio Stelvio DOP è fatto con latte proveniente al 100% da 350 masi di montagna dell'Alto Adige e secondo metodi di lavorazione tradizionali, caratteristiche che ne determinano il sapore inconfondibile e ne garantiscono la genuinità.

Come conservare correttamente gli insaccati e i salumi stagionati:

Prima di consumarlo, lo Speck Alto Adige IGP deve riposare per un'ora a temperatura ambiente, in modo che possa sprigionare al meglio il suo aroma speziato e leggermente affumicato.

Tradizionalmente lo Speck Alto Adige IGP è facile da conservare, veniva prodotto dai contadini in Alto Adige per conservare la carne e per avere a disposizione tutto l'anno una fonte di proteine animali. Se non aperto e confezionato sottovuoto, conservato in un luogo fresco e buio, ad esempio in frigorifero, rimane fresco per diversi mesi.

Una corretta conservazione: un contributo alla sostenibilità

La conservazione ottimale del Formaggio Stelvio DOP e dello Speck Alto Adige IGP non solo ne assicura il gusto inconfondibile, ma consente anche di preservarne la freschezza e le qualità organolettiche, contribuendo a ridurre al minimo gli sprechi alimentari.

Informazioni sullo Speck Alto Adige IGP e sul Formaggio Stelvio DOP, approfondimenti sui loro aspetti nutrizionali e gustose ricette sono disponibili sul sito web della campagna www.europaqualita.eu.

