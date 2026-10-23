Il North Bund International Aviation Forum 2026 si è svolto a Shanghai, per creare insieme un ecosistema dell'aviazione globale aperto e collaborativo

China Eastern Airlines

SHANGHAI, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Il North Bund Forum 2026 si è aperto a Shanghai il 20 ottobre. In qualità di uno dei due forum principali dell'evento, il North Bund International Aviation Forum 2026 si è svolto nella stessa giornata. Organizzato congiuntamente da China Eastern Airlines e dalla Shanghai Airport Authority, il forum sull'aviazione si è svolto all'insegna del tema "Integrazione armoniosa, sviluppo resiliente: creare insieme un ecosistema dell'aviazione globale aperto e collaborativo". Il forum ha riunito oltre 300 ospiti da tutto il mondo, tra cui rappresentanti dello Shanghai Municipal Government, della Civil Aviation Administration of China, dell'International Civil Aviation Organization, di SkyTeam e della International Air Transport Association. I partecipanti sono stati coinvolti in discussioni approfondite su tematiche riguardanti il tema del forum, ed è stata presentata una serie di risultati all'avanguardia nel settore.

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La Civil Aviation Administration of China ha presentato il Piano strategico relativo allo sviluppo di Shanghai come hub aeroportuale internazionale nella Nuova era. Rappresentanti delle maggiori associazioni e organizzazioni internazionali hanno condiviso approfondimenti sulle tendenze dello sviluppo aeronautico a livello globale e prospettive per una futura collaborazione.

China Eastern Airlines ha presentato due notevoli soluzioni di servizio integrate: "Eastern Ease-Journey" e "Aviation+". "Eastern Ease-Journey: sistema integrato di servizi per agevolare i passeggeri e il trasporto merci nel settore aeronautico" il nome completo della prima. Il sistema rappresenta un approccio innovativo teso a diversificare i servizi di trasporto passeggeri e merci, rendendoli più agevoli, con l'obiettivo di creare un modello di servizio integrato che consenta alle persone di viaggiare in modo fluido e alle merci di muoversi con regolarità.

La seconda soluzione era la strategia "Aviation+" per lo sviluppo integrato e l'espansione dell'ecosistema. La strategia comprende una serie di modelli, quali Aviation + Cultural Heritage and Museums, Aviation + Business Travel, Aviation + Health, and Aviation + Multimodal Transport, che collegano oltre 100 partner intersettoriali, in tal modo ampliando l’ecosistema aeronautico. Al contempo, sta esplorando nuove opportunità di crescita in settori quali gli eventi sportivi, l'economia legata agli sport invernali e alla neve e l'intelligenza artificiale. Tali iniziative hanno l'obiettivo di trasformare l'aviazione da mezzo di trasporto a fornitore di esperienze diversificate, promuovendo lo sviluppo della piattaforma integrata Aviation +, che abbraccia cultura, turismo, commercio, sport, mostre, gastronomia, ricettività, trasporti, viaggi e shopping.

La Civil Aviation University of China ha presentato i risultati dello studio Analisi del contributo economico generato dall’hub aeronautico di Shanghai. La Shanghai Airport Authority e l'Airport Authority Hong Kong hanno presentato congiuntamente lo Shanghai-Hong Kong Airport International Aviation Talent Training Center (Centro internazionale per la formazione dei talenti nel settore aeroportuale di Shanghai e Hong Kong). Inoltre, il forum ha presentato una serie di innovazioni frutto della collaborazione tra diversi dipartimenti, settori e ambiti, in linea con il tema "Integrazione armoniosa, sviluppo resiliente".

China Eastern e Fudan University hanno lanciato una piattaforma di collaborazione università-industria volta a promuovere l'internazionalizzazione del brand e a valorizzare l'immagine della città di Shanghai. China Eastern e Ruijin Hospital sono inoltre entrati ufficialmente nella fase 2.0 della loro partnership strategica. I due partner continueranno ad approfondire la collaborazione al progetto "Sky-Blue In-Flight Medical Volunteers" e, basandosi sulla cooperazione completa per l'assistenza sanitaria in ambito aeronautico, esamineranno congiuntamente nuove iniziative di servizi integrati per il turismo sanitario in entrata.

Nel corso del forum, la Shanghai Hongqiao Inspection Station ha presentato il piano di attuazione "One ID", volto a integrare in modo fluido check-in, controlli di immigrazione e imbarco, al fine di rendere più efficienti le procedure di transito per i voli internazionali e i relativi passeggeri. Fan Chenggong, Deputy Secretary-General della China Civil Airports Association (CCAA), ha presentato il CCAA·2026 China Transport Airports Development Index.

Il forum di quest'anno ha messo in evidenza le innovazioni nel campo dell'aviazione, consentendo ai partecipanti di vivere da vicino i risultati della trasformazione digitale e dell'integrazione intersettoriale nell'aviazione civile. La versione aggiornata dell'agente intelligente Yanbao è stata lanciata sull'app di China Eastern Airlines. China Eastern Airlines, insieme a Jiushi Group, ha lanciato l'iniziativa "Fly & Read Shanghai · Collect Oriental Cloud Seal", invitando gli utenti a collezionare timbri elettronici apposti in vari luoghi della città.

All'esterno del luogo dell'evento, China Eastern Airlines ha allestito uno spazio espositivo immersivo, strettamente legato al tema del forum e ai principali risultati, con sezioni dedicate a partnership in ambito culturale e museale, ad applicazioni digitali e intelligenti e all'aviazione sostenibile (ESG). Inoltre, ha lanciato il prodotto culturale e creativo a tema "Integrazione armoniosa", che unisce il patrimonio culturale cinese all'estetica orientale, organizzando attività interattive sui social media.

Referente: Ms. Wang, Tel: 86-10-63074558

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