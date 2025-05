Il report 2025 di Cision sullo stato dei media evidenzia un punto di svolta in termini di fiducia, tecnologia e partnership tra giornalisti e PR

Il 16o rapporto annuale delinea le tendenze dei media globali su AI, social, pratiche ottimali di pitching e il ruolo dinamico delle pubbliche relazioni

CHICAGO, 7 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nell'intelligence sui consumatori e sui media, oggi ha pubblicato il suo 16o rapporto annuale sullo stato dei media, uno studio di riferimento per il settore a cui hanno partecipato oltre 3.000 giornalisti in 19 mercati globali. I risultati di quest'anno illustrano le pressioni e le possibilità che plasmano il giornalismo moderno, dalle modifiche nel comportamento del pubblico e dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale fino alla richiesta continuativa di rilevanza, accuratezza e reale contatto umano nelle attività di comunicazione PR.

Da oltre quindici anni il report sullo stato dei media a cura di Cision offre una visione impareggiabile sulle dinamiche in evoluzione tra i giornalisti e i professionisti delle PR con cui collaborano. La relazione del 2025 è ancora più approfondita rispetto alle edizioni precedenti e rivela le differenze regionali in Nordamerica e nelle aree EMEA e APAC, facendo emergere i temi globali attualmente di maggior rilievo nel settore dei media.

"I risultati di quest'anno sottolineano quanto sia importante per i team di PR concentrarsi su precisione, empatia e adattabilità", ha commentato Jim Daxner, Chief Product Officer e responsabile della strategia presso Cision. "Il panorama dei media è in rapida evoluzione: l'AI sta trasformando le modalità di creazione dei contenuti, il comportamento del pubblico è più frammentato che mai e i giornalisti sono sottoposti a pressioni enormi. Il nostro report fornisce ai professionisti delle PR una tabella di marcia per essere dei collaboratori fidati e preziosi in questo contesto".

Punti principali del report 2025:

Una prospettiva globale che promuove le PR più intelligenti

Per riflettere un settore globale in transizione, l'indagine di quest'anno ha raccolto dati da 19 paesi. Dall'adozione dell'AI da parte dell'area APAC alla continua attenzione verso la fiducia e la credibilità dei media nel Nordamerica, il report 2025 aiuta i professionisti delle PR ad adattare le proprie strategie alle realtà regionali, e al contempo, ad adattarsi alle migliori pratiche universali.

Il documento include anche indicazioni tattiche sul pitching, sulle preferenze multimediali, sull'uso dell'AI nella creazione di contenuti e su come formare relazioni a lungo termine con i media in un mondo frammentato dal punto di vista digitale.

Link al report completo 2025 sullo stato dei media.

Cision inoltre ha organizzato un webinar in diretta a cui parteciperanno esperti dei media e giornalisti per analizzare i dati in modo più approfondito. I dettagli sulla registrazione saranno annunciati a breve.

Informazioni su Cision

Cision è il leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per i settori dell'intelligence consumer e media, engagement e comunicazione. Offriamo ai professionisti delle PR e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati, tra cui CisionOne, Brandwatch e PR Newswire, consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle realtà Fortune 500, di vedere e di essere viste, di comprendere e di essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

Contatto per i media:Relazioni Pubbliche CisionCisionPR@cision.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2678772/Cision_2025_State_of_the_Media_Report.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-report-2025-di-cision-sullo-stato-dei-media-evidenzia-un-punto-di-svolta-in-termini-di-fiducia-tecnologia-e-partnership-tra-giornalisti-e-pr-302445492.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire