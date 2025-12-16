Il sistema ESS GFM C&I di Huawei Digital Power supera il test di ignizione in condizioni estreme

SHENZHEN, Cina, 16 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Il sistema di accumulo di energia commerciale e industriale con raffreddamento ibrido (C&I GFM ESS) di Huawei Digital Power ha superato con successo un rigoroso test di ignizione in condizioni estreme effettuato alla presenza di TÜV Rheinland. Condotto presso un importante laboratorio nazionale per la sicurezza antincendio, il test è la prima valutazione antincendio del settore di un ESS conforme all'ultimo standard UL 9540A:2025.

Sfida estrema: Ambiente di test rigoroso

Il test è stato concepito per creare l'ambiente di verifica più esigente del settore, valutando le prestazioni di sicurezza degli ESS in scenari di ignizione estremi. È stato utilizzato un metodo di sovraccarico a livello di gruppo batteria per innescare simultaneamente una fuga termica in 60 celle della batteria. Rispetto ai test che coinvolgono solo una o poche cellule, la severità di questa valutazione aumenta esponenzialmente.

Ulteriore rigore è stato garantito attraverso le seguenti condizioni:

Forza comprovata: Sistema di protezione a cinque livelli

In queste condizioni estreme, il sistema C&I GFM ESS di Huawei ha dimostrato prestazioni di sicurezza eccezionali, supportate dal suo innovativo design di protezione a cinque livelli.

Prova dei dati: Indicatori chiave a dimostrazione di prestazioni eccellenti

I dati dei test convalidano in modo solido la sicurezza e l'affidabilità del C&I GFM ESS di Huawei. A una temperatura dell'incendio pari a961°C, la temperatura più alta della cella di un ESS adiacente era di soli 45,3°C, ben al di sotto della soglia per l'apertura della valvola antideflagrante della cella. Il sistema è pienamente conforme ai requisiti UL 9540A:2025, senza propagazione di incendio tra le unità.

Il tasso di rilascio di calore massimo (HRR) registrato è stato di 3 MW. La combustione totale è durata meno di tre ore prima di autoestinguersi. In condizioni di combustione a porta aperta, il sistema è riuscito a rilasciare rapidamente il calore, dimostrando una capacità di gestione termica di livello superiore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846494/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg

