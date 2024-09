In occasione del World Beard Day, Philips Personal Health presenta il nuovo OneBlade First Shave per i giovani

Una rasatura impeccabile per il ritorno tra i banchi di scuola senza irritazioni e rischio di tagli grazie alla lama antiattrito di OneBlade First Shave

Milano, 5 settembre 2024 – In occasione del World Beard Day 2024, l’appuntamento per celebrare le barbe di tutto il mondo, Philips amplia la linea OneBlade e presenta First Shave, l’innovativo rasoio pensato per i giovanissimi alle prese con le prime rasature.

La barba, simbolo d’identità e stile, riguarda anche gli adolescenti che, tornando tra i banchi di scuola, si apprestano a vivere nuove sfide oltre a quelle scolastiche, come la comparsa dei primi peli sul viso, spesso sinonimo di disagio e incertezze. OneBlade First Shave nasce per trasformare l’esperienza delle prime rasature in un rito di passaggio positivo e senza stress.

Sicurezza e versatilità del OneBlade First Shave

Versatilità e praticità sono le parole chiave di questo innovativo rasoio. Estremamente delicato sulla pelle, OneBlade First Shave è dotato di lama antiattrito che permette ai ragazzi di radersi senza preoccuparsi di irritazioni e tagli. I meno esperti troveranno vantaggio anche dal sistema di doppia protezione: la piastra protettiva sulla lama e le punte arrotondate consentono alla lama di scorrere facilmente e proteggere la pelle da possibili tagli e graffi.

La lama a doppia direzione aiuta, invece, a rifinire i contorni a seconda delle preferenze e radere in modo confortevole qualsiasi zona. Anche First Shave sfrutta la tecnologia dell’ormai noto OneBlade, il dispositivo che rade, regola e rifinisce, fiore all’occhiello di Philips. La sua lama con 6000 movimenti al minuto taglia peli di qualsiasi lunghezza assicurando una rasatura rapida e perfetta, proprio per chi tiene al proprio aspetto ma non vuole impiegare troppo tempo.

Con OneBlade First Shave la massima resa è assicurata con il minimo sforzo. Completamente impermeabile si può utilizzare su pelle sia asciutta sia bagnata, anche sotto la doccia, assecondando le esigenze di tutti. E per chi è sempre in movimento, il rasoio è dotato di batteria ricaricabile tramite USB-A per poterlo caricare dovunque.

“Philips ha ampliato la gamma di successo OneBlade, combinando la rivoluzionaria tecnologia, già testata sui dispositivi dedicati agli adulti, alle esigenze delle pelli più giovani per offrire un alleato prezioso anche ai ragazzi. Vogliamo che affrontino con fiducia questa fase sapendo di poter contare su un prodotto sicuro, facile da utilizzare e che si adatta ai loro bisogni”, spiega Simone Marcucci, Media & PR Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia. Philips OneBlade First Shave è disponibile su Philips.it al prezzo consigliato di 32,99.

Royal Philips

Philips è un'azienda leader nel settore dell’Health Technology, che attraverso l’innovazione ha l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere delle persone. L’innovazione di Philips, incentrata sul paziente e le persone, si basa su tecnologie avanzate e profonde conoscenze cliniche e di mercato per offrire ai consumatori soluzioni per il benessere personale, e agli operatori sanitari soluzioni professionali per i loro pazienti, in ospedale e a domicilio.

Con sede nei Paesi Bassi, l'azienda è leader nella diagnostica per immagini, nell’ecografia, nella terapia guidata da immagini, nel monitoraggio dei pazienti e nell'informatica sanitaria, così come nell’ambito della salute personale.

Nel 2023 Philips ha generato un fatturato di 18,2 miliardi di euro e impiega circa 70.000 dipendenti con vendite e servizi in oltre 100 paesi. Per maggiori informazioni: www.philips.it/newscenter

Per ulteriori informazioni:

Philips

Simone Marcucci

Media & PR Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia

M: +39 320 8557256 | E: simone.marcucci@philips.com

Omnicom PR Group Italia

Ufficio stampa Philips

Deanna Brasolin

M: +39 331 5204116| E: deanna.brasolin@omnicomprgroup.com