Inaugurata a Bari la nuova Osteria dell’Orto, il fruttivendolo con cucina

Il nuovo locale in zona Poggiofranco a Bari esalta i prodotti della terra, offrendo la possibilità di acquistarli oppure di sedersi a tavola e gustare i piatti della tradizione pugliese e italiana. In ogni pietanza l’autenticità e la freschezza delle materie prime.

Bari, 22 marzo 2024. A Bari in zona Poggiofranco, tra i quartieri più moderni di Bari, è nata la nuova Osteria dell’Orto, un fruttivendolo con annessa cucina per la spesa di tutti i giorni e per una pausa pranzo o una cena golosa. Un format innovativo dove i prodotti gastronomici sono quelli del banco, davvero a km 0, dalla vendita alla degustazione al tavolo. A proporre questo nuovo concept sono Giovanni De Grassi, con esperienza nella ristorazione da oltre 25 anni e presidente della Cooperativa dei Pescatori, insieme al socio Rocco Catalano e raddoppiano dopo cinque anni l’offerta ristorativa di successo dell’Osteria del Porto, a solo 50 m.

“L’idea è nata ascoltando anche le esigenze espresse dai nostri clienti di allargare il menu a verdure, frutta e legumi del nostro territorio e stagionali – racconta il titolare Giovanni De Grassi –, come facciamo all’Osteria del Porto con il pesce, rigorosamente locale e che arriva sempre fresco in tavola direttamente dalle nostre barche. Con l’Osteria dell’Orto abbiamo dato vita ad un format che mira a diffondere un'alimentazione sana e consapevole, in un ambiente familiare e piacevole da frequentare dalla mattina alla sera. Curiamo quotidianamente la scelta di ogni ingrediente e prodotto, tutti di alta qualità, affidandoci ai migliori fornitori del territorio. Chi varca la soglia dell’Osteria dell’Orto non gusta solo un piatto, ma vive un’esperienza unica e completa sotto più aspetti”.

All’Osteria dell’Orto, quindi, c’è la possibilità non solo di mangiare, ma anche di acquistare ogni giorno materie prime come verdure e frutta, in bella esposizione nella spalliera refrigerata. Ma non solo: si possono scegliere anche salumi e prodotti caseari provenienti da un caseificio artigianale di Altamura, oltre a composte di frutta e al tipico pane di Altamura dop. “Come le pescherie o le macellerie possono diventare osterie, abbiamo voluto portare la stessa idea anche in un fruttivendolo – spiega Rocco Catalano, socio dell’Osteria dell’Ort o, che si occupa di cucina insieme con lo chef Giuseppe Monno –. Il menu si basa quindi sui prodotti della terra forniti dal negozio, in più sfaccettature: verdure, ortaggi e frutta non trattati e da filiera controllata, ma anche salumi e formaggi rigorosamente locali che aggiungono gustosità e alternativa. Il pane dop viene da un panificio di Altamura. Siamo molto legati alle tradizioni culinarie della nostra terra. Abbiamo piatti tradizionali oltre a piatti vegetariani e vegani, come patate riso e carciofi, cacio e pepe, carbonara, parmigiane, melanzane ripiene, le tipiche sgagliozze baresi, le verdure pastellate, panini e tanto altro. Una cucina pugliese variegata che si allarga a quella italiana. Prepariamo anche verdura già pulita e cotta, ad esempio rape e cicorie, sono porzioni pronte da acquistare e mangiare a casa”.La formula del ristorante è self-service come già all’Osteria del Porto e funziona in modo semplice e pratico: si sceglie dal menu al banco, si ordina, ci si siede e si aspetta che il dischetto consegnato vibri quando la portata è pronta da ritirare e gustare comodamente al tavolo. L’Osteria dell’Orto accoglie con un clima familiare, l’atmosfera è piacevole e allegra. La trovate in via Orfeo Mazzitelli, 258A a Poggiofranco (Bari), una zona caratterizzata da varie attività di ristorazione diventate un must e luogo di ritrovo per cittadini e turisti. L’Osteria offre 40 posti a sedere all’interno a cui si aggiungono 20 posti all’esterno ed è aperta a pranzo e cena tutti i giorni, compreso i festivi. L’Osteria dell’Orto è un fruttivendolo ripensato in chiave moderna con intelligente intuizione e un sapiente mix di cibo salutare, cucina e convivialità. Un locale autentico in cui riscoprire gli aromi e i sapori della tradizione culinaria più verace.

