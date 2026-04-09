Indra Group rinnova in Italia la certificazione ISO 37001, rafforzando il proprio impegno per l’integrità e le pratiche di buon governo

Il rinnovo conferma la solidità del Sistema di Gestione Anticorruzione e l’impegno continuo nel prevenire e contrastare qualsiasi forma di corruzione o comportamento illecito La certificazione si inserisce nel Modello globale di Compliance del Gruppo Indra, applicato a livello internazionale e orientato alla trasparenza, responsabilità e integrità Questo impegno si inserisce in un percorso più ampio che vede Indra Group riconosciuta a livello internazionale per le proprie pratiche di governance e sostenibilità

Roma, 09 aprile 2026. – Indra Group, holding tecnologica globale attiva nei settori della difesa, del traffico aereo, della mobilità, dello spazio e delle tecnologie digitali, ha rinnovato nella sua filiale italiana la certificazione ISO 37001, lo standard internazionale per i Sistemi di Gestione Anticorruzione (SGAS). Il rinnovo conferma l’efficacia e la solidità dei processi e dei controlli implementati dal Gruppo per prevenire, individuare e contrastare qualsiasi forma di corruzione o comportamento illecito, rafforzando ulteriormente una cultura aziendale fondata sull’integrità, sulla trasparenza e sulla responsabilità.

Il Sistema di Gestione Anticorruzione adottato in Italia è parte integrante del Modello globale di Compliance del Gruppo Indra e del Modello di Prevenzione dei Rischi Penali, applicati in tutte le filiali internazionali. Tra i principali obiettivi del sistema vi sono la promozione di una cultura della compliance, il rafforzamento dei presidi di controllo e la prevenzione di qualsiasi attività contraria alla normativa vigente o ai principi etici del Gruppo. L’Unità di Compliance di Indra Group è responsabile dell’implementazione, del monitoraggio e del continuo miglioramento del sistema a livello globale.

L’audit per il rinnovo della certificazione è stato condotto da EQA, ente indipendente di riferimento a livello internazionale nel campo della certificazione. EQA ha confermato che la Funzione di Compliance Anticorruzione della filiale italiana è strutturata in modo chiaro, accessibile ed efficace.

Nel corso dell’audit è emerso inoltre in modo particolarmente evidente il ruolo attivo e costante della funzione anticorruzione all’interno dell’organizzazione, caratterizzato da un’elevata visibilità e da un’interazione continua con le diverse strutture aziendali.

Il mantenimento della certificazione ISO 37001 contribuisce ad allineare ulteriormente gli obiettivi di qualità, trasparenza e compliance del Gruppo con la propria strategia globale, rafforzando la fiducia di clienti, partner, istituzioni e di tutti gli stakeholder. Il sistema di compliance di Indra Group si traduce inoltre in azioni concrete, tra cui l’aggiornamento continuo delle politiche interne, programmi di formazione dedicati, la promozione di una cultura etica diffusa e l’adozione di strumenti specifici, come canali di segnalazione confidenziali, per prevenire e contrastare comportamenti non conformi.

Questo impegno si inserisce in un percorso più ampio che vede Indra Group riconosciuta a livello internazionale per le proprie pratiche di governance e sostenibilità. S&P Global ha incluso Indra Group tra le aziende più sostenibili a livello globale nel Sustainability Yearbook 2026, classificandola terza nel mondo nel settore dei servizi IT e unica azienda europea presente nella Top 10% della categoria. Con questo risultato, l’azienda si conferma per il sesto anno consecutivo tra le tre imprese più sostenibili al mondo nel proprio settore.

Questa valutazione è inoltre presa in considerazione nella famiglia di indici Dow Jones Best-in-Class (in precedenza nota come Dow Jones Sustainability Index), nella quale Indra Group mantiene una presenza continuativa da quasi due decenni.

Indra Group

Indra Group (https://www.indragroup.com/) è la multinazionale spagnola di riferimento e una delle principali aziende europee nel settore della difesa e della digitalizzazione avanzata. Detiene una posizione di leadership nei settori della difesa, dello spazio, della gestione del traffico aereo, della mobilità e delle tecnologie trasformative, attraverso Minsait, e integra in IndraMind le sue capacità di IA sovrana, sicurezza informatica e difesa informatica. Il Gruppo Indra promuove un futuro più sicuro e connesso attraverso soluzioni innovative, relazioni di fiducia e i migliori talenti. La sostenibilità fa parte della sua strategia e della sua cultura, per rispondere alle sfide sociali e ambientali presenti e future. Alla chiusura dell'esercizio 2025, il Gruppo Indra ha registrato un fatturato di 5.457 milioni di euro, con una presenza locale in 46 paesi e operazioni commerciali in oltre 140 paesi.

EQA

EQA è un ente internazionale di certificazione, ispezione e verifica con oltre 25 anni di esperienza.

Opera in diversi settori, tra cui R&S&I, sistemi di gestione, fondi Next Generation, cambiamento climatico ed economia circolare, energia, responsabilità sociale d'impresa, conformità, finanza sostenibile e sicurezza delle informazioni.

EQA è stata fondata nel 1993 nel Regno Unito. In Spagna è presente dal 1997 e opera a livello nazionale su tutto il territorio spagnolo, oltre che a livello internazionale.

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