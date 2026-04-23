Infinite lancia conti bancari dedicati per pagamenti in stablecoin e valute fiat

SAN FRANCISCO, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Infinite, la piattaforma tecnologica specializzata in pagamenti e conformità, ha annunciato oggi il lancio di Infinite Accounts: conti bancari dedicati dotati di codici di instradamento univoci che operano sia sui circuiti di pagamento tradizionali che sulle reti di stablecoin, con la collaborazione di Erebor Bank, N.A., membro della FDIC.

Le aziende possono integrarsi una sola volta con la piattaforma Infinite per accedere a funzionalità complete di conto e pagamento, soggette ai termini del programma e ai limiti di transazione. Erebor Bank, N.A. fornisce l'infrastruttura bancaria regolamentata sottostante.

Un'esperienza di conto unificataAttraverso il programma, le aziende e i loro utenti finali ottengono conti di deposito con funzionalità transazionali complete – depositi, prelievi, ACH e bonifici nazionali e internazionali – oltre alla funzionalità stablecoin, il tutto accessibile tramite le API e la piattaforma di Infinite. I conti sono gestiti da Erebor Bank, N.A., membro della FDIC, e possono beneficiare dell'assicurazione sui depositi della FDIC.¹ I prodotti stablecoin accessibili tramite la piattaforma non sono assicurati dalla FDIC, non sono depositi bancari e possono perdere valore.²

Ciò che distingue il programma è il modo in cui semplifica e integra in un'unica esperienza ciò che tradizionalmente richiedeva molteplici rapporti bancari, fornitori di servizi di conformità e provider di infrastrutture crittografiche. Una società di elaborazione delle buste paga può pagare i collaboratori tramite ACH o stablecoin on-chain dallo stesso conto finanziato. Una piattaforma di tesoreria può ricevere depositi in valuta fiat e convertirli automaticamente in stablecoin per i regolamenti transfrontalieri, nel rispetto dei tempi di elaborazione e delle commissioni applicabili. La complessità risiede nella piattaforma, non nel flusso di lavoro del cliente.

Funzionalità native delle stablecoinLa partnership supporta anche la creazione e la distruzione di stablecoin in relazione a fondi fiat, flussi di transazione on-chain e off-chain su reti blockchain supportate e routing intelligente attraverso i tradizionali canali di pagamento, inclusi ACH e bonifici bancari.

Le aziende non devono gestire l'infrastruttura del wallet o districarsi nella complessità delle criptovalute; la piattaforma si occupa in background dell'instradamento dei provider, dei controlli di conformità e della riconciliazione.

Le stablecoin non sono assicurate dalla FDIC, non sono depositi bancari, possono perdere valore e sono soggette a rischi diversi rispetto ai conti di deposito assicurati dalla FDIC.² Per un elenco aggiornato delle stablecoin supportate, visitare https://infinite.dev.

Progettato per le piattaformeIl programma è basato sul modello Merchant Developer di Infinite. Piattaforme di terze parti, sviluppatori e commercianti si integrano con le API di Infinite per offrire funzionalità bancarie e di stablecoin ai propri utenti finali con il proprio marchio, senza la necessità di creare infrastrutture di pagamento o gestire rapporti bancari diretti.

"Abbiamo creato Infinite per rendere i pagamenti in stablecoin facili, se non addirittura più facili, da adottare come qualsiasi altro metodo di pagamento", ha dichiarato Nikhil Srinivasan, CEO di Infinite. "Conti bancari e infrastrutture di pagamento reali, oltre a funzionalità per stablecoin: tutto tramite un'unica piattaforma che le aziende possono integrare nei loro flussi di lavoro esistenti."

Informazioni su InfiniteInfinite è un'azienda di tecnologia per i pagamenti e la conformità che sta creando un livello di abilitazione per l'adozione di stablecoin B2B. Fondata da Nikhil Srinivasan e Raj Lad, Infinite gestisce una piattaforma unificata che integra pagamenti, conformità e controlli del rischio per transazioni in valuta fiat e stablecoin. Per saperne di più, visitare https://infinite.dev.

¹ Infinite è un'azienda di tecnologia finanziaria, non una banca assicurata dalla FDIC. I servizi bancari, inclusi i conti di deposito, sono forniti da Erebor Bank, N.A., membro della FDIC. I fondi detenuti in conti di deposito possono essere coperti dall'assicurazione FDIC fino a un massimo di 250.000 dollari per depositante, per banca assicurata e per categoria di titolarità, a condizione che siano soddisfatte le condizioni per l'assicurazione sui depositi pass-through. L'assicurazione sui depositi della FDIC copre il fallimento di una banca assicurata dalla FDIC e non protegge dal fallimento o dall'insolvenza di Infinite o di qualsiasi altra entità non bancaria. Infinite non detiene, non controlla né custodisce i fondi dei clienti.

² Le stablecoin accessibili tramite la piattaforma Infinite non sono depositi bancari, non sono assicurate dalla FDIC e non sono garantite da Erebor Bank, N.A. o da qualsiasi altro istituto finanziario. Il valore delle stablecoin detenute dipende dalle riserve a supporto delle stablecoin stesse. Le stablecoin possono perdere valore. Le stablecoin detenute sono soggette a rischi diversi rispetto ai depositi assicurati dalla FDIC. I servizi bancari, inclusi i conti di deposito assicurati dalla FDIC, sono disponibili separatamente tramite Erebor Bank, N.A., membro della FDIC.

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