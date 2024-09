Investire nel petfood. E’ possibile?

Terni, 17 Settembre 2024. Sapevi che in Italia ci sono oltre 19 milioni di cani e gatti ovvero un gatto o un cane ogni tre persone?

Vien da se che il mercato del petfood è un mercato davvero grande e interessante. Il giro d’affari solo in Italia, supera i 2,7 miliardi di euro.

Ma come puoi approfittare delle opportunità offerte da questo mercato, anche investendo piccole somme?

Utilizzando una tipologia di investimento alternativa all’investimento bancario, regolamentato dalle normative italiane chiamato equity Crowdfunding.

Non sai cosa è l’equity crowdfunding? Niente paura, tra poco vedrai che è più semplice di quello che credi.

Come funziona l’investimento nel petfood attraverso l’equity crowdfunding

L’equity crowdfunding è uno strumento introdotto dalla normativa europea come finanziamento alle imprese da parte dei piccoli risparmiatori.

Crowdfunding è una parola inglese che deriva da Crowd: collettività, fund: finanziamento.

Non è nient’altro che un mezzo che ti permette con maggiore facilità, di diventare socio di un’azienda di una srl anche con piccole somme.

Perché con maggiore facilità?

1) Regolamentazione: Solo alcuni siti internet (piattaforme di crowdfunding) sono autorizzate dalla consob e banca d’Italia a promuovere l’investimento.

2) Maggiore sicurezza: la documentazione e la bontà di un progetto viene visionato dalla piattafoma di crowdfunding abilitata.

3) Riduzione dei costi: non c’è bisogno di andare dal notaio per l’acquisto e qualora tu lo voglia, anche per la vendita;

Differenza tra Equity crowdfunding e crowdfunding

L’equity crowdfunding non deve essere confuso con il crowdfunding tradizionale, che prevede solo una ricompensa simbolica.

L'equity crowdfunding invece permette di investire nel futuro dell'azienda, con un potenziale ritorno economico in base alla distribuzione degli utili e alla crescita dell’azienda.

Si tratta di una forma di finanziamento partecipativo che sta crescendo rapidamente, soprattutto per startup e PMI, aprendo le porte a nuove opportunità di investimento anche per piccoli investitori.

In quale azienda è possibile investire nel petfood

A oggi c’è un’opportunità è promossa da Petforce srl, un’azienda presente da 5 anni sul mercato, con buone prospettive di crescita che ha un obiettivo ben chiaro: la commercializzare di alimenti confezionati che in termini di qualità che si avvicinino il più possibile all'alimentazione casalinga.

PetForce è esclusivista in italia per il marchio canadese FirstMate ed ha recentemente lanciato un nuovo marchio di proprietà dedicato specificamente ai gatti, chiamato Felinus.

In questa pagina trovi tutta la documentazione necessaria

Quali sono i vantaggi

● Maggiori tutele: La normativa europea per facilitare gli investimenti tramite equity crowdfunding ha introdotto maggiori tutele rispetto agli investitori tradizionali come una divisione degli utili molto più alta e una tutela in caso di insuccessi dell’azienda.

● Divisione degli utili: Diventare soci di un'azienda significa partecipare alla divisione degli utili generati dal suo successo.

● Incremento del valore dell’azienda: più l'azienda incrementa clienti e fatturato, maggiore sarà il suo valore, con la possibilità di vedere la propria quota crescere nel tempo.

● Sconti: I soci possono spesso beneficiare di vantaggi esclusivi, come nel caso della campagna promossa da Petforce srl, che prevede sconti dedicati ai suoi investitori.

I rischi

Naturalmente, ogni investimento comporta dei rishi che in questo caso fortunatamente, sono controllati.

Prima di tutto, poiché si tratta di una società di capitali, in caso di insuccesso non potranno essere richieste somme aggiuntive a chi ha investito.

Inoltre, chi partecipa a una campagna di equity crowdfunding ha maggiori tutele rispetto ad altri soci, grazie alla regolamentazione vigente.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che non si tratta di investire in una startup innovativa, che, pur avendo un alto potenziale di crescita, presenta anche notevoli rischi. Al contrario, il settore del pet food è consolidato, e PetForce, con cinque anni di attività, ha sempre chiuso con un discreto fatturato e bilanci in utile.

Perché le aziende fanno l’equity crowdfunding

Investire tramite equity crowdfunding rappresenta una forma di finanziamento strategica per le aziende, poiché permette loro di ottenere nuovi capitali per sostenere la crescita.

In un contesto competitivo, le imprese si trovano a confrontarsi non solo sulle capacità imprenditoriali, ma anche sulle risorse economiche da investire in settori chiave come marketing e produzione.

Perché il progetto di Petforce è così interessante

Grazie anche al nuovo marchio Felinus, PetForce ha un notevole potenziale di crescita futura.

L'azienda è giovane e dinamica seppur presente da 5 anni sul mercato, presenta bilanci solidi e ottime prospettive di crescita.

Diventare soci di Petforce può rappresentare non solo un buon investimento sia dal punto di vista finanziario, ma anche etico, perché contribuirai al miglioramento della salute di cani e gatti.

Per investire nel pet food, basta visitare il sito dell'azienda per ottenere tutte le informazioni e scaricare la documentazione necessaria.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://firstmateitalia.shop/pages/precrowdfunding

Email: assistenzaclienti@petforce.it

Numero verde: 800.32.45.40