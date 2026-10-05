ioki si espande negli Stati Uniti: acquisito il primo cliente e costituita una propria società negli USA

ioki ha costituito una propria società negli Stati Uniti e sta creando un team locale • L'ingresso nel mercato statunitense rappresenta il primo passo concreto della strategia di crescita internazionale • Primo cliente di ioki negli Stati Uniti: servizio di trasporto a richiesta per la Georgetown University di Washington, D.C.

FRANCOFORTE SUL MENO, Germania, 2 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- ioki, fornitore europeo di software per la digitalizzazione del trasporto pubblico, si espande negli Stati Uniti. L'azienda con sede a Francoforte ha acquisito come primo cliente negli Stati Uniti la Georgetown University di Washington, D.C. A partire da ottobre, l'università utilizzerà la piattaforma ioki per il suo nuovo servizio navetta a richiesta.

ioki punta a promuovere forme di trasporto pubblico personalizzato nel mercato statunitense, fortemente incentrato sull'uso dell'automobile, combinando la simulazione della mobilità con soluzioni digitali per il trasporto pubblico. Come in Europa, ioki si rivolge principalmente alle autorità del trasporto pubblico che intendono automatizzare i propri servizi e ampliarli in modo economicamente sostenibile. A tale scopo, l'azienda ha costituito una propria società controllata negli Stati Uniti e sta creando un team locale, con l'obiettivo di offrire nel lungo periodo i propri prodotti per il trasporto pubblico sul mercato statunitense.

Il dott. Michael Barillère-Scholz, cofondatore e Amministratore delegato di ioki, ha dichiarato: «L'idea di ioki è nata durante una visita negli Stati Uniti. Siamo nati e cresciuti in Germania e oggi ioki è attiva in tutta Europa. Ora torniamo negli Stati Uniti e avviamo il nostro primo progetto nel Paese con la Georgetown University. L'ingresso in questo nuovo mercato dimostra che la nostra piattaforma funziona anche al di fuori dell'Europa e si adatta alle diverse condizioni locali della mobilità. Vediamo una chiara opportunità per aiutare le città e gli operatori del trasporto pubblico negli Stati Uniti a rendere il trasporto pubblico personalizzato più digitale e, soprattutto, più efficiente».

Tobias Liebelt, Amministratore delegato di BENTELER Mobility, ha dichiarato: «Quando BENTELER ha acquisito ioki all'inizio di quest'anno, abbiamo indicato il potenziale di crescita internazionale come una delle principali prospettive. Con l'ingresso nel mercato statunitense stiamo ora dando seguito a questo impegno. Per noi, ioki rappresenta un elemento centrale della nostra strategia volta ad aiutare città e operatori a integrare la mobilità autonoma in modo economicamente sostenibile».

Il trasporto pubblico in Europa e negli Stati Uniti affronta sfide analoghe

Negli Stati Uniti, le autorità e gli operatori del trasporto pubblico si trovano ad affrontare le stesse questioni dell'Europa: come può un servizio rimanere economicamente sostenibile quando terminano i programmi di finanziamento e aumenta la pressione sui costi? È in questo ambito che entrano in gioco le competenze di ioki nella pianificazione dei trasporti basata sui dati e nella simulazione della mobilità, insieme alla sua piattaforma software per i servizi a richiesta e di linea. Nell'ambito di oltre 230 progetti di pianificazione, ioki ha analizzato e simulato miliardi di modelli di mobilità e distanze di viaggio, individuando potenziali miglioramenti dell'efficienza nelle reti di trasporto pubblico esistenti. Queste competenze sono rilevanti per il mercato statunitense quanto per quello europeo.

Al progetto della Georgetown University dovrebbero seguire a breve ulteriori servizi gestiti tramite la ioki Platform e nuovi progetti di mobilità basati su ioki Analytics.

Il settore statunitense del trasporto pubblico avrà l'opportunità di conoscere per la prima volta ioki e i suoi prodotti in occasione di APTA 2026 TRANSform & EXPO. La principale fiera dell'American Public Transportation Association (APTA) si terrà a Chicago dal 4 al 7 ottobre. Saranno presenti anche HOLON e BENTELER Mobility.

Informazioni su ioki

ioki è l'azienda tecnologica leader in Europa nel settore della mobilità digitale e leader di mercato nel trasporto a richiesta nella regione DACH, che comprende Germania, Austria e Svizzera. Con oltre 230 progetti, l'azienda figura tra i pionieri della pianificazione dei trasporti basata sui dati e della simulazione delle attività operative. Attraverso soluzioni integrate, ioki digitalizza il trasporto pubblico e promuove la transizione verso una mobilità sostenibile insieme ai propri partner, tra cui città, comuni e operatori del trasporto pubblico.

www.ioki.com

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