Iridologia, un check-up per riconoscere le patologie del paziente secondo Milena Rosso

Roma, 27 gennaio 2025.Si chiama iridologia e consiste nello studio dell'iride, la parte dell'occhio responsabile del colore. La sua analisi ha uno scopo diagnostico e consente, nell'arco di una sola visita, un check-up di tutti gli organi. Il che consente di individuare non solo l’organo responsabile della sintomatologia, ma anche tutti gli organi che, con le loro disfunzioni, ne determinano l'insorgere. La terapia naturale sarà quindi rivolta all’organo responsabile e agli organi, diciamo così, corresponsabili. Milena Rosso è stata la prima neurochirurga in Italia, una carriera troncata dalla frattura della mano destra: "Da lì -spiega- ho coltivato un sogno cullato sin da bambina: quello di dedicarmi ai viaggi ma anche, attraverso la medicina naturale, alla psiche".

Ed è così che è iniziata la ricerca e lo studio dell'etnomedicina in giro per il mondo, dall’Asia al Sud America, per poi approdare appunto all'iridologia con Bernard Jensen, il numero uno del settore: "Quando sono rientrata in Italia -ricorda oggi la Rosso- ho capito che nulla capita per caso e che questa era la strada giusta da seguire. Ne è nata una vera e propria attività professionale, scandita da visite e docenze nel nostro Paese ma anche in Spagna. Un modo di curare che studia le persone nei suoi più intimi particolari, finendo con il personalizzare la malattia. Il mio compito è di interpretare, con l'aiuto delle mappe, linee, fosse, colori e le relazioni tra di loro per conoscere le condizioni psico-fisiche del paziente e per individuare i vari organi".

Ma a chi si rivolge l’iridologia? A tutte le patologie, in collaborazione o non con la medicina allopatica. Per quanto la patologia sia grave, l’iridologia, attraverso una terapia completa, assicurerà un miglioramento: "L'iride -ricorda Milena Rosso- è una speciale carta topografica che, nel suo piccolo, riproduce tutta la mappa del corpo umano, un minuscolo archivio in cui sono trascritti la salute dei nostri organi e il benessere della psiche. Dalla analisi dell'iride si può insomma dedurre lo stato di benessere del corpo, ossia si può vedere il grado di tossine accumulate negli anni e le eventuali predisposizioni all'accumulo di acidi e sostanze che gli organi, predisposti al drenaggio, non riescono a smaltire. La terapia che ne deriva, dopo un'attenta anamnesi, sarà personalizzata, rivolta cioè a tutte le disarmonie psico-fisiche del paziente".

