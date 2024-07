Italiani in vacanza: i suggerimenti di Altroconsumo per la scelta della polizza viaggi più affidabile

Sono pochi gli italiani che assicurano le proprie vacanze, ma conoscere gli strumenti ed imparare a scegliere quelli giusti può fare la differenza

19 luglio 2024 – Con l’arrivo dell’estate, sono molti gli italiani che si sposteranno per trascorrere le proprie vacanze lungo la penisola o all’estero, ma sono sempre meno coloro che assicurano le proprie vacanze. Ma conoscere gli strumenti ed imparare a scegliere quelli giusti può fare la differenza. Per questo Altroconsumo è al fianco dei consumatori per aiutarli ad orientarsi nella scelta.

Le polizze viaggi tutelano l’assicurato dai problemi che possono accadere prima della partenza o durante il soggiorno. Naturalmente, per individuare in quali termini proteggere la propria vacanza, è importante tenere conto di elementi come: il paese di destinazione, il mezzo che si utilizzerà per raggiungere la meta, la durata e la frequenza dei viaggi. Inoltre, è importante sottoscrivere una polizza viaggi prima della partenza, soprattutto per quanto riguarda la garanzia annullamento. Ma è importante anche fare attenzione a quelli che sono i paesi e le attività coperte dalle singole polizze, così come ai limiti di età o alle coperture assicurate in relazioni alle condizioni di salute di chi le sottoscrive.

Inoltre, il premio varia in base alla meta, principalmente perché l’importo delle spese mediche è più alto in alcuni paesi, come gli USA. Ed il costo varia anche in base a quante garanzie si sottoscrivono, più è ampio il pacchetto maggiore sarà il premio. Il premio della garanzia annullamento, invece, spesso viene calcolato in base al valore del viaggio.

In generale, è sempre bene fare un check delle varie proposte sul mercato. Le migliori polizze viaggi, infatti, sono quelle che offrono un’ampia copertura per una vasta gamma di imprevisti, con poche esclusioni. Inoltre, è sempre utile informarsi sulla valutazione di soddisfazione degli utenti per comprendere la qualità dell’assistenza in caso di emergenza e l’efficienza della gestione del sinistro.

Con l'assicurazione sanitaria viaggio, le compagnie si impegnano a pagare direttamente per l’assicurato o a rimborsare al rientro, entro un determinato massimale, le spese sostenute in viaggio, a seguito di infortunio o malattia, per prestazioni ospedaliere, mediche e farmaceutiche. Sono invece generalmente escluse le patologie preesistenti.

La garanzia per l’annullamento prevede, invece, un indennizzo per le somme trattenute dal tour operator o dalla compagnia aerea o di navigazione, qualora il viaggio stesso venga annullato a causa di determinate circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della prenotazione. Ed è sempre bene prestare particolare attenzione ai limiti, alle esclusioni e ai massimali.

L’assicurazione bagaglio, invece, copre il bagaglio contro specifici eventi, quali furto, rapina, mancata riconsegna da parte della compagnia aerea e la copertura viene data entro un determinato massimale e con un sottolimite per singolo oggetto. Inoltre, le condizioni di copertura sono molto variegate, è quindi bene una puntuale verifica della tipologia di rimborsi, delle esclusioni e dei massimali.

Infine, l’assistenza fornisce un supporto per i casi in cui l’assicurato si trovi in difficoltà per i più disparati motivi. È quindi bene capire quali sono le proprie esigenze per scegliere una polizza ad hoc.