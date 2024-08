ITALICUS inaugura il Mese dell’Aperitivo a partire dal Rosolio Day

In occasione dell’ottavo anniversario del Rosolio di Bergamotto, al via una serie di iniziative per promuovere la cultura dell’aperitivo italiano a base di rosolio nei locali di tutto il mondo

Milano, 28 agosto 2024 – ITALICUS Rosolio di Bergamotto annuncia una straordinaria campagna per celebrare l’ottavo anniversario dalla sua nascita: settembre sarà infatti il mese dedicato all’Aperitivo, con l’inaugurazione del Rosolio Day. La campagna comprenderà alcune attività nei locali di diverse città in tutto il mondo per far conoscere il rosolio di bergamotto, attraverso la sua storia e tradizione, il suo gusto e la sua versatilità.

Il Rosolio Day

Grazie a ITALICUS, il 1° settembre 2024 diventa il Rosolio Day: per questa ricorrenza, nel mese di settembre, saranno proposti cocktail speciali a base di ITALICUS inclusi in una drink-list dedicata. Per lanciare la campagna, Giuseppe Gallo, Ceo e fondatore di ITALICUS, si avvarrà della collaborazione di LP, Lauren O'Brien, vincitrice del talent Drink Masters USA 2023 su Netflix. La mixologist racconterà in una serie di video online la sua esperienza con il Rosolio di Bergamotto, i segreti per gustarlo al meglio, le origini del brand e la sua interpretazione nell’arte della miscelazione.

Nello stile globale che contraddistingue le iniziative targate ITALICUS, la campagna farà il giro del mondo e abbraccerà otto paesi: Italia, Francia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera, UK e Ungheria.

Oltre ai locali coinvolti nella campagna, il Rosolio ITALICUS può essere gustato anche in alcuni dei “World's 50 Best Bars 2023”, tra i quali il Connaught Bar a Londra, il Sips a Barcellona, il Freni e Frizioni a Roma, il Double Chicken Please a New York, il Bar Leone a Hong Kong, il Maybe Sammy a Sydney, il Cafe La Trova a Miami e il BKK Social Club a Bangkok.

“L’aperitivo è un fenomeno globale diffuso a partire dall’Italia e ITALICUS è ormai affermato in tutto il mondo - commenta Giuseppe Gallo - Abbiamo realizzato un prodotto che nella sua narrazione miscela tradizione e innovazione, oltre a essere la base per cocktail serviti nei migliori bar del mondo. Siamo felici di collaborare con LP O’Brien, una delle menti più creative della mixology mondiale, e di inaugurare con lei il Rosolio Day”.

Il pubblico potrà conoscere tutti i cocktail bar coinvolti nella campagna attraverso il link ITALICUS Rosolio Day, e lasciare dei commenti per sostenere il locale preferito.

“Essere testimonial dell’Art of ITALICUS Anniversario e del Rosolio Day è un onore - commenta LP - ITALICUS è un brand che dimostra attenzione al dettaglio in ogni singolo aspetto, dalla creazione del prodotto al design della bottiglia. Giuseppe Gallo, con la sua vasta esperienza nel mondo beverage, ha creato davvero qualcosa di speciale”.

Chi è LP, Lauren O'Brien

Lauren "LP" O'Brien è la vincitrice del talent show Drink Masters USA 2023 uscito su Netflix.

Famosa mixologist americana, celebre per il suo approccio innovativo e fusion nella creazione di cocktail, collaborerà con ITALICUS per promuovere il Rosolio di Bergamotto e la cultura dell’aperitivo nel mondo per il prossimo anno. All’inizio del 2025, infatti, partirà una serie di eventi tra Stati Uniti ed Europa che la vedranno protagonista.

Qual è la storia del rosolio

Nella tradizione liquoristica italiana il rosolio, conosciuto per il suo gusto aromatico, ha un posto di primo piano (il nome rosolio deriva dal latino ros-solis, ovvero la pianta con cui veniva realizzato nota come “rugiada del sole”). Già dal XVIII secolo, infatti, era preparato con erbe officinali o spezie locali, poi nelle varianti agrumate e speziate (ad esempio con limone, cannella e vaniglia) o con altre essenze floreali. La sua preparazione era un'arte che richiedeva tempo, cura, e le ricette si tramandavano per generazioni. Gli ingredienti aromatici venivano immersi in alcol puro, creando una base profumata. Dopo un periodo di macerazione, il liquido filtrato veniva mescolato con uno sciroppo di barbabietola da zucchero e acqua, e veniva spesso usato come liquore di benvenuto (o Cordiale) nelle case di una volta. Caterina De’ Medici fu una delle personalità storiche che rese il rosolio popolare già nel XIV secolo, tanto che è ricordato come “Aperitivo di Corte” che portò alla Corte di Francia.

Per diverso tempo se ne persero le tracce, ora, però, questo liquore sta vivendo una rinascita grazie all'interesse verso prodotti più moderni nel gusto, soprattutto dopo che Giuseppe Gallo, attraverso ITALICUS (realizzato con la stessa dedizione di un tempo, con ingredienti esclusivamente italiani e naturali) lo ha riportato in auge. Per il suo sapore raffinato e la sua capacità di evocare antiche tradizioni, ITALICUS è apprezzato come aperitivo, da solo o in miscelazione. La sua versatilità lo rende anche un ottimo ingrediente per cocktail e food pairing, arricchendo ogni ricetta con il suo tocco floreale e delicato.

Sito internet: https://rosolioitalicus.com/the-art-of-italicus/rosolio-day/