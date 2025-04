Javier Jesús Paz Valdivia, Sampi e il San Pedro: il Bestseller su come connettersi con la natura secondo le tradizioni andine

Milano, 02.04.2025 – Spesso il mondo in cui viviamo è così frenetico da rendere la connessione con la natura sempre più rara. Ecco spiegato il motivo per cui facciamo così fatica a rispondere a tutte quelle domande che per noi sono importanti. La cosa curiosa è che ci sono persone che, per non lasciare irrisolti i propri interrogativi anche di carattere esistenziale, sono persino disposte ad andare dall’altra parte del mondo.

Per tutti coloro che desiderano conoscere i rituali e le tradizioni culturali andine, esce oggi il libro di Javier Jesús Paz Valdivia “SAMPI E IL SAN PEDRO. Un Viaggio Nella Cultura Delle Ande Alla Scoperta Dei Rituali Con Il Cactus San Pedro”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore guiderà i propri lettori alla scoperta del vero rituale del San Pedro e delle antiche tradizioni legate alla sua cerimonia.

“Il mio libro è una guida sul San Pedro, su come vengono effettuati i rituali e come questa pianta si inserisce nella storia e nelle tradizioni del Perù” afferma Javier Jesús Paz Valdivia, autore del libro. “Spesso chi non conosce la tradizione è coinvolto in cerimonie improvvisate. Per questo motivo, affidarsi a qualcuno di veramente esperto è fondamentale”.

Secondo l’autore, condividere le conoscenze sulla Pianta è l’unico modo per mettere in guardia dalle organizzazioni truffaldine e indirizzare invece, gli interessati, verso la vera cerimonia con il San Pedro. Motivo per il quale, nel libro, Javier Jesús Paz Valdivia riporta esperienze di molte persone che sono state assistite da lui durante la cerimonia del San Pedro e che hanno vissuto un’esperienza che ha trasformato le loro vite.

“L’autore crede fermamente nella potenza delle tradizioni e dell’universo spirituale delle Ande. Inoltre, questo rituale è stato riconosciuto dal governo peruviano come Patrimonio Culturale della Nazione nel 2022” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Javier Jesús Paz Valdivia è fornire ai lettori uno scorcio da cui osservare la sua cultura, per scoprire il valore dei suoni e delle vibrazioni, degli officianti e dei custodi della tradizione e dei simboli ancestrali dai poteri energetici”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché è una persona di grandi competenze e grandi valori, a capo di una prestigiosa casa editrice” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore offre un supporto completo, dalla scrittura alla promozione del libro. Le loro competenze unite alla mia conoscenza dell’argomento hanno permesso la pubblicazione di questo libro.”

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/41saexM

Javier Jesús Paz Valdivia, nato in Perù nel 1955, ha intrapreso un profondo viaggio alla scoperta delle piante sacre andine, concentrandosi sul cactus San Pedro (Huachuma). La sua ricerca lo ha portato a studiare con guaritori e sciamani in diverse regioni, tra cui Piura, Arequipa, il Lago Titicaca e La Paz, Bolivia. Dopo aver condiviso le sue conoscenze anche in Argentina, si è stabilito a Pisac (Cusco) centro cerimoniale e porta della Valle Sacra degli Inca, offrendo sessioni con il San Pedro, pianta nazionale peruviana. La sua esperienza abbraccia un'eredità di saggezza ancestrale e connessione spirituale con la natura. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pedroharemos

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it