Jonela Leskaj lancia il libro che dà voce al percorso emotivo di chi sceglie un cambiamento estetico

Milano, 10.10.2026 – Il disagio legato alla propria immagine corporea viene spesso considerato una questione superficiale, legata alla vanità o al desiderio di piacere agli altri. Chi lo vive ogni giorno, davanti allo specchio, sa che non è così: si tratta di libertà, di sicurezza personale e, in molti casi, di anni passati a nascondersi.

Esce oggi per Bruno Editore “RINASCERE ALLO SPECCHIO. Molto più di un intervento, il viaggio di chi trova il coraggio di cambiare” di Jonela Leskaj. Un libro che accompagna il lettore lungo il percorso emotivo, spesso taciuto, che precede e segue la scelta di intraprendere un cambiamento estetico.

“Questo libro nasce per dire che il desiderio di migliorarsi attraverso un intervento non deve essere automaticamente colpevolizzato o giudicato. L’obiettivo è aiutare chi lo legge a capire se quel desiderio nasce davvero da sé”, spiega Jonela Leskaj, autrice del libro. “Al suo interno affronto tematiche come il desiderio di cambiare, il peso del giudizio altrui, le paure che precedono questa scelta e la fase più delicata del dopo, fino ad arrivare a quella che considero la vera rinascita: non diventare un’altra persona, ma riconoscersi finalmente allo specchio”.

Come precisa la stessa autrice, da oltre otto anni, in qualità di Cosmetic Surgery Advisor, si occupa dell’ascolto e dell’accompagnamento del paziente prima, durante e dopo l’intervento, affiancandolo in ogni fase del percorso. Da questa esperienza sul campo è nato il Metodo GUIDA, di cui l’autrice parla nel libro.

“Jonela Leskaj racconta il cambiamento estetico da una prospettiva più profonda e umana, restituendo dignità a un desiderio troppo spesso associato alla vanità.” osserva Giacomo Bruno, editore del testo. “Il suo è un libro pensato per rendere più consapevole il percorso verso un intervento estetico”.

“Giacomo Bruno è l’editore che cercavo da tempo: qualcuno capace di trasmettere un messaggio forte, di valore e di farlo arrivare a un pubblico ampio,” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore ha saputo valorizzare al meglio la mia esperienza diretta, rendendo il mio libro uno strumento di assoluto valore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4rk4tPi

Jonela Leskaj è Cosmetic Surgery Advisor e Senior Assistant da oltre otto anni. È un punto di riferimento per donne e uomini che intraprendono un percorso di cambiamento estetico, dalla prima consulenza al post-operatorio. Un ruolo che svolge con la competenza di chi conosce questo mondo dall’interno e la sensibilità di chi lo ha vissuto anche come paziente. È questa doppia prospettiva, professionale e personale, che ha ispirato Rinascere allo specchio: un libro dedicato a tutto ciò che le foto del prima e del dopo non possono raccontare. Sito web: https://www.jonela.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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