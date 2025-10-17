Julius Meinl introduce a HostMilano capsule industrialmente compostabili nella linea biologica Fairtrade premiata

VIENNA, 17 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il marchio di caffè premium Julius Meinl amplia la sua linea doppia certificata The Originals Bio Fairtrade, dedicata al settore dell'ospitalità, con il lancio di capsule professionali industrialmente compostabili. Questa nuova proposta arricchisce la gamma premiata di caffè in grani e macinato, rafforzando l'impegno dell'azienda come partner di fiducia nel fornire caffè di altissima qualità, dal gusto eccezionale e con soluzioni sostenibili per ogni occasione di consumo.

La linea The Originals Bio FairtradeIl debutto delle capsule parte con Danube Delight, una delle tre miscele della gamma, che offre un gusto ricco e intenso in cui una base di cioccolato fondente si unisce a note speziate di noce moscata.

Frutto di oltre 160 anni di esperienza nella tostatura, le miscele The Originals Bio Fairtrade rappresentano la vera arte del caffè. Questa linea pluripremiata è rapidamente diventata la scelta di fiducia per i clienti B2B che desiderano offrire ai propri ospiti un caffè biologico premium, eticamente approvvigionato, garantendo allo stesso tempo un futuro più sostenibile per il settore.

La doppia certificazione assicura ai coltivatori un prezzo minimo stabile, oltre a un Fairtrade Premium e a un Differenziale Bio, che le cooperative reinvestono nelle proprie comunità, in infrastrutture e progetti di sostenibilità.

Certificazione di compostabilità industriale«In Julius Meinl volevamo andare oltre il concetto tradizionale di "bean to cup" e compiere un passo significativo verso la chiusura del ciclo per le esperienze di caffè in capsule», ha dichiarato Lazar Glasovic, Head of Field Quality. «Il nostro obiettivo era creare una capsula che non solo offrisse l'eccezionale qualità aromatica per cui il nostro marchio è conosciuto, ma che rappresentasse anche una scelta sostenibile per i nostri clienti e per l'ambiente».

Il compostaggio industriale scompone efficacemente i materiali organici in un ambiente controllato, producendo compost ricco di nutrienti che migliora la salute del suolo, ne aumenta la fertilità e ne potenzia la capacità di trattenere l'acqua. Al contrario, le condizioni anaerobiche delle discariche impediscono una corretta decomposizione dei rifiuti organici e generano metano, un gas serra 28 volte più potente dell'anidride carbonica.

Design della capsulaLe capsule sono state sviluppate in collaborazione con Gualapack e FLO, sono compatibili con i sistemi Lavazza Blue® e contengono 11,1 grammi di caffè.

Il coperchio combina carta, uno strato metallizzato a base di cellulosa e uno strato di sigillatura in PLA – una miscela innovativa di materiali che offre un'elevata protezione barriera e ottime prestazioni di erogazione, rigorosamente testata rispetto ai design standard.

Il corpo della capsula combina C-PLA, una bioplastica di origine vegetale con un'impronta ambientale significativamente inferiore rispetto alle plastiche tradizionali, e PVOH, noto per le sue eccellenti proprietà di barriera all'ossigeno.

Il design è stato sottoposto a valutazioni approfondite sulle prestazioni di compostaggio ed è certificato industrialmente compostabile con il marchio OK compost INDUSTRIAL rilasciato da TÜV AUSTRIA, un ente indipendente leader internazionale nella certificazione e nei test, attivo in oltre 30 paesi.

Qualità professionale, praticità in capsulaLa gamma Julius Meinl Professional Capsules porta l'esperienza del caffè di qualità da bar in hotel, uffici e ristoranti, grazie a una tecnologia affidabile e facile da usare. Ogni capsula contiene una maggiore quantità di caffè per garantire un aroma più intenso e un gusto più pieno, offrendo così caffè di qualità professionale con la semplice pressione di un pulsante.

Con opzioni sia classiche sia ora industrialmente compostabili, la gamma consente ai partner di offrire agli ospiti un caffè eccezionale con semplicità e coerenza. Le capsule sono disponibili insieme a una nuova gamma di macchine appositamente sviluppata, calibrata per garantire un'estrazione precisa e completa e un'esperienza di caffè senza compromessi.

Informazioni su Julius Meinl: Fondata nel 1862, Julius Meinl è una delle più antiche torrefazioni di caffè al mondo e un marchio iconico delle caffetterie viennesi. La dedizione alla qualità è un marchio di famiglia da cinque generazioni. Con oltre 160 anni di esperienza nell'approvvigionamento, nella miscelazione e nella tostatura, i caffè e i tè Julius Meinl sono presenti in più di 50.000 hotel, caffetterie e ristoranti in 70 paesi, oltre che in un numero crescente di punti vendita al dettaglio.

