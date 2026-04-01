JV International rafforza il management: quattro nuovi ingressi per sostenere la crescita globale

L’azienda italiana, licenziataria mondiale delle suole Michelin e protagonista nell’innovazione con NexX4™, potenzia le aree commerciale e tecnico-creativa

JV International annuncia l’ingresso di quattro nuovi professionisti nel proprio organico, con l’obiettivo di rafforzare la struttura aziendale e accelerare il percorso di crescita internazionale.

L’operazione si inserisce in una strategia di consolidamento che punta a integrare competenze trasversali nelle aree commerciale e tecnico-creativa, a supporto dello sviluppo di soluzioni innovative per i brand partner.

Alla guida della direzione commerciale entra Stefano Madau, manager con una solida esperienza nella consulenza strategica e un percorso maturato ai vertici di importanti aziende nei settori outdoor e sportivo. La sua competenza interfunzionale nelle aree vendite, marketing, sviluppo prodotto e branding contribuirà a rafforzare il posizionamento di JV International sui mercati globali.

Nel ruolo di Sales Manager si inserisce Giovanni Girardi, con un background consolidato nel settore sportivo e competenze specifiche in negoziazione, pianificazione strategica e sviluppo del business. La sua esperienza, maturata anche in ambito OEM e nei processi di internazionalizzazione, rappresenta un elemento chiave per il rafforzamento delle relazioni con i brand partner.

Parallelamente, JV International investe nel potenziamento dell’area design e sviluppo prodotto con l’ingresso di Vania Cadamuro, Designer Coordinator e Product & Project Manager. Il suo percorso professionale, che abbraccia diversi settori – dallo sport all’arredamento, dalla moda al mondo dell’infanzia – le consente di gestire l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’ideazione all’industrializzazione.

A completare il rafforzamento del team tecnico arriva Aramis Ziliotto, Technical Coordinator con formazione da Product Designer e una specializzazione nella progettazione tecnica di suole per sport outdoor.

Il percorso di crescita è guidato da Luca Piani, General Director di JV International, che sta accompagnando l’azienda in una fase di consolidamento e sviluppo internazionale. Forte di un’esperienza nella gestione di business unit e organizzazioni complesse, Piani integra visione strategica e rigore gestionale, con un focus sulla valorizzazione delle competenze interne.

“Rafforzare il team significa rafforzare la capacità dell’azienda di evolvere. L’ingresso di queste nuove professionalità rappresenta un passaggio strategico nel percorso di sviluppo di JV International, perché ci permette di integrare competenze chiave e consolidare una struttura sempre più solida e orientata all’innovazione. In un mercato internazionale in continua evoluzione, crediamo che investire su persone, organizzazione e know-how sia fondamentale per sostenere la crescita dell’azienda e continuare a creare valore insieme ai brand partner”, ha dichiarato Luca Piani.

Con questi nuovi ingressi, JV International consolida il proprio posizionamento come partner tecnologico di riferimento per il settore footwear, continuando a sviluppare soluzioni ad alte prestazioni grazie anche alla piattaforma NexX4™ e alla licenza globale delle suole Michelin.

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