Kaspersky: oltre 30 siti web fraudolenti sfruttano COP30 per ingannare le vittime

Milano, 11 novembre 2025. Kaspersky mette in guardia da una nuova e crescente campagna di attacchi di phishing che sfruttano COP30 (30a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) come esca per rubare dati personali. Ad oggi, l'azienda di sicurezza informatica ha bloccato più di 30 URL dannosi creati per ingannare partecipanti, giornalisti e persone interessate all'evento, con l'obiettivo di rubare dati personali, credenziali di identificazione e informazioni finanziarie.
L'allerta arriva in un momento in cui il Brasile sta affrontando un numero record di attacchi di phishing. Un recente sondaggio di Kaspersky mostra che il Paese ha registrato un aumento dell'80% nel rilevamento di questo tipo di attacchi, con una media di 1,5 milioni di tentativi di phishing, trainati dalle truffe automatizzate su larga scala basate sull'intelligenza artificiale. In questo caso, i criminali informatici stanno approfittando del forte interesse generato dalla COP30 per creare truffe altamente convincenti per ottenere informazioni finanziarie e personali dalle vittime, soprattutto perché molte autorità e personaggi pubblici sono interessati a partecipare alla conferenza.
“La COP30 è l'evento perfetto per gli attacchi informatici poiché combina diversi fattori, come la rilevanza globale, il forte interesse pubblico e un elevato volume di comunicazioni ufficiali, rendendo difficile per le vittime distinguere ciò che è legittimo da ciò che è fraudolento. Stiamo assistendo all'uso di diverse tattiche di ingegneria sociale, dai siti web governativi falsi alle pagine contraffatte di prenotazione alberghiera, per mettere in atto schemi di phishing. È anche importante sottolineare che l'intelligenza artificiale viene utilizzata per rendere queste pagine false sempre più simili a quelle ufficiali, il che significa che gli utenti devono prestare ancora più attenzione”, ha dichiarato Fabio Assolini, Director of Kaspersky’s Global Research & Analysis Team (GReAT) for Latin America.
Secondo quanto rilevato da Kaspersky, i cybercriminali stanno utilizzando l'evento come esca per tre principali tipi di attacchi:
Sito web falso di prenotazione alberghiera progettato per ingannare le vittime interessate alla COP30.
Per proteggersi dalle truffe di phishing, Kaspersky consiglia:
