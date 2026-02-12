Kaspersky segnala truffe alle gift card in occasione di San Valentino

Stai cercando un regalo per la tua anima gemella per il 14 febbraio e pensi che una gift card sia l’opzione perfetta? Ricorda che, quando le tendenze digitali diventano rapidamente popolari tra i clienti, attirano anche l’attenzione dei truffatori che cercano di sfruttarle come esca. Con l’avvicinarsi di San Valentino, Kaspersky ha identificato diverse campagne di phishing e malware che prendono di mira i possessori di gift card e chi è alla ricerca di un dono digitale per i propri cari. Per aiutare gli utenti a restare al sicuro, gli esperti di sicurezza di Kaspersky hanno condiviso anche consigli pratici su come evitare le truffe.

“Controlla il tuo saldo”: la truffa che prosciuga la gift card

L’ultima ricerca condotta da Kaspersky[1] mostra che l’80% degli intervistati prende in considerazione l’idea di fare regali digitali, come abbonamenti, crediti di gioco o gift card. I truffatori stanno sfruttando attivamente questa tendenza, facendo leva su brand noti, creando falsi negozi online e persino portali di verifica contraffatti progettati specificamente per rubare il valore delle carte regalo.

Il sistema di rilevamento del phishing di Kaspersky ha identificato piattaforme ingannevoli che offrivano alle vittime un sistema “sicuro” per verificare la validità, lo stato o il saldo delle proprie gift card. Prendendo di mira coloro che avevano recentemente ricevuto una carta, i phisher riuscivano a sottrarre i dati identificativi e ad attivare il certificato prima dell’utente stesso.

Per proteggersi da queste truffe, Kaspersky consiglia di verificare attentamente l’autenticità dei siti web. È importante controllare con attenzione l’indirizzo web, i link su cui viene chiesto di cliccare e individuare eventuali immagini o elementi grafici sospetti che potrebbero indicare che il sito è falso. Il modo più sicuro per verificare il saldo di una gift card è accedere direttamente al sito ufficiale del brand, senza seguire link esterni. Per evitare di aprire collegamenti dannosi, è inoltre fondamentale utilizzare una soluzione di sicurezza dotata di un potente sistema anti-phishing basato sull’intelligenza artificiale.

È una carta regalo per te o per i criminali informatici?

Mentre gli acquirenti di regali affollano i marketplace online alla ricerca di vendite lampo e offerte a tempo limitato, i criminali informatici osservano attentamente, pronti a colpire quando gli utenti risultano più vulnerabili.

Gli esperti di Kaspersky hanno individuato un sito web falso che imita Amazon, uno dei marketplace più conosciuti, offrendo una gift card del valore di 200 dollari. Attraverso questa allettante offerta, i truffatori incoraggiano gli utenti a premere il pulsante “Ottieni la tua gift card Amazon”. Tuttavia, cliccando su di esso, l’utente scarica un programma di installazione MSI contenente una backdoor che consente ai criminali informatici di controllare da remoto il dispositivo della vittima.

Questo schema fraudolento evidenzia l’importanza di una protezione completa della sicurezza informatica, dimostrando come un semplice clic su un link sbagliato possa comportare non solo perdite economiche, ma anche la compromissione del dispositivo. Quando un sito falso replica perfettamente l’aspetto di quello originale, distinguere tra quello autentico e quello fraudolento può risultare estremamente difficile.

Kaspersky Premium protegge gli utenti dai negozi online fraudolenti grazie a una tecnologia di rilevamento avanzata che analizza le caratteristiche dei siti web e gli URL per individuare modelli sospetti. Grazie alle sue eccellenti prestazioni nella certificazione AV-Comparatives Fake Shops Detection nel 2025, Kaspersky Premium ha ottenuto il certificato “Approved”, confermandosi una soluzione affidabile per effettuare acquisti online in sicurezza.

“Con l’avvicinarsi di San Valentino, i criminali informatici potrebbero intensificare i loro sforzi per sfruttare la vulnerabilità emotiva e lo spirito romantico che caratterizzano questa festività. Creano siti web falsi dedicati alle gift card, imitano rivenditori famosi e lanciano campagne di phishing che fanno leva sul desiderio di rendere felici i propri cari. La migliore difesa è affidarsi a rivenditori noti, controllare attentamente gli URL, utilizzare una soluzione di sicurezza con rilevamento avanzato del phishing e ricordare che, se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è”, ha commentato Anton Yatsenko, Lead Web Content Analyst di Kaspersky.

[1] Lo studio è stato condotto dal centro ricerche di mercato di Kaspersky nel novembre 2025. All’indagine hanno partecipato 3000 intervistati provenienti da 15 paesi (Argentina, Cile, Cina, Germania, India, Indonesia, Italia, Malesia, Messico, Arabia Saudita, Sudafrica, Spagna, Turchia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti).

