Kaspersky VPN vince l’“Oscar” di AV-TEST per la velocità e le performance

Milano, 8 aprile 2024 . Una nuova valutazione dell’organizzazione di test indipendente AV-TEST ha assegnato a Kaspersky VPN il riconoscimento “Approved”, confermando la sua affidabilità come fornitore leader di una connettività veloce e sicura su più dispositivi e piattaforme. Kaspersky VPN ha dimostrato un notevole miglioramento, superando i propri standard di performance raggiunti nel 2022. I risultati dei test rivelano un aumento notevole, pari al 355%,della velocità di upload per le connessioni all’estero, a dimostrazione dell’efficienza della piattaforma. Inoltre, la vasta rete globale di server VPN di Kaspersky è stata riconosciuta come una delle più grandi del settore. AV-TEST ha anche evidenziato l’ampio elenco di protocolli di Kaspersky VPN, tra cui WireGuard, OpenVPN e Catapult Hydra, che consentono agli utenti di personalizzare la propria esperienza di navigazione in VPN.

Ogni anno AV-TEST conduce diversi test per valutare le prestazioni complessive dei prodotti VPN. Le principali aree di interesse includono la stabilità della connessione, il livello delle performance, la sicurezza dei protocolli di crittografia e l’efficacia nel preservare l’anonimato degli utenti. Questi test sono stati studiati per replicare le condizioni in cui si trova un utente comune, mantenendo la coerenza con le valutazioni condotte negli anni precedenti.

Secondo i risultati dei test, Kaspersky VPN ha migliorato il supporto per la stabilità della connessione e le prestazioni ad alta velocità. Rispetto ai risultati di test simili del 2022, la velocità di upload è aumentata del 355% e la latenza è migliorata del 3% per le connessioni all’estero. Per quanto riguarda le connessioni locali, la latenza è diminuita del 24% mentre le velocità di upload e download sono migliorate rispettivamente del 23% e del 32%. In questo test, AV-TEST ha evidenziato che Kaspersky VPN fornisce funzionalità di streaming e torrenting sicure, mantenendo le proprie performancea livelli simili a quelli dei valori di riferimento delle reti non VPN.

AV-TEST ha anche dimostrato che l’ampia rete di server di Kaspersky VPN è una delle più grandi del settore. Kaspersky VPN può fornire la connessione in 83 paesi e 102 server location in tutto il mondo. L’ampia gamma di località consente agli utenti di personalizzare l’utilizzo della VPN per diversi scenari e la funzione Double VPN 1) offre un’esperienza digitale continua, oltre a un maggiore livello di privacy per i dati personali. In termini di funzionalità, AV-TEST ha riconosciuto anche le efficaci capacità di prevenzione delle fughe DNS e IP e l’affidabile KillSwitch. Tutte queste caratteristiche rafforzano il livello di privacy dei dati sensibili degli utenti su dispositivi Windows, Mac, iOS e Android.

Un altro aggiornamento importante è l’estensione dell’elenco dei protocolli supportati. Nel 2023 Kaspersky VPN ha aggiunto il supporto per WireGuard, un protocollo open-source, un passo importante per migliorare l’affidabilità e la trasparenza del prodotto. In questo modo gli utenti hanno la libertà di scegliere il protocollo più adatto alle proprie esigenze.

“Le VPN sono diventate strumenti essenziali per gli utenti moderni, in quanto garantiscono la privacy e la sicurezza dei preziosi dati personali. Il nostro obiettivo è fornire la migliore VPN per i nostri utenti e sappiamo che i consumatori prestano molta attenzione alla velocità e alle prestazioni: ecco perché investiamo molto in un’esperienza senza interruzioni. Siamo orgogliosi che l’eccellenza delle nostre tecnologie sia stata riconosciuta da autorevoli organizzazioni di test come AV-TEST, che ha certificato Kaspersky VPN come soluzione leader. I risultati confermano siamo sulla strada giusta”, ha commentato Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing di Kaspersky.

Il testo completo del Kaspersky VPN Test Report 2023 di AV-TEST è disponibile al seguente link.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky VPN, è possibile consultare il sito web.

1)La funzione Double VPN è disponibile per i dispositivi Windows e Mac

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

