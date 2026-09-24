Kinetico® acquisisce il partner storico Enki® Water per accelerare la crescita in Italia

L'acquisizione rafforza la presenza di Kinetico in Italia, consolidando la relazione con il fondatore di Enki Water iniziata nel 2004

BERGAMO, Italia, 24 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Kinetico® Incorporated, leader globale nelle soluzioni innovative per il trattamento delle acque, ha acquisito Enki® Water, suo partner esclusivo in Italia sin dalla fondazione dell'azienda nel 2012. L'acquisizione fornisce a Kinetico una rete solida e consolidata in tutta Italia, supportata da una distribuzione capillare a livello nazionale, competenze tecniche e relazioni di lunga data con clienti e partner.

Con sede a Bergamo, Enki Water serve clienti residenziali e commerciali nel settore del trattamento delle acque in tutta Italia attraverso una rete di agenzie di vendita, centri di assistenza tecnica autorizzati e magazzini distribuiti su tutto il territorio nazionale. L'azienda si è costruita una solida reputazione per la competenza tecnica e l'eccezionale servizio clienti, rappresentando Kinetico sul mercato italiano dal 2012.

"Enrico Zanchi collabora con Kinetico da oltre 20 anni ed Enki Water è il nostro partner esclusivo in Italia sin dalla sua fondazione, il che rende questa acquisizione una scelta naturale per entrambe le organizzazioni", ha dichiarato Ana Garcia, Amministratore Delegato di Kinetico. "L'integrazione di Enki Water in Kinetico rafforza la nostra posizione in un importante mercato europeo, consentendoci al contempo di consolidare le relazioni, la competenza tecnica e l'infrastruttura che hanno decretato il successo dell'azienda."

Enki Water continuerà a operare dalla sua attuale sede di Bergamo, sfruttando la propria infrastruttura commerciale, le capacità di magazzinaggio a livello nazionale e la rete di assistenza. Enrico Zanchi continuerà a guidare Enki Water in qualità di Amministratore Delegato. Kinetico intende consolidare l'attività esistente, introducendo gradualmente i propri sistemi, processi e best practice.

"Quando ho avviato questa attività, l'obiettivo era semplice: fornire alle famiglie e alle imprese italiane acqua di cui potersi fidare e un servizio che le accompagni per anni", ha dichiarato Enrico Zanchi, fondatore e Amministratore Delegato di Enki Water. "Entrare a far parte di Kinetico, il marchio con cui collaboro dal 2004, offre ai nostri clienti e al nostro team la forza di un gruppo globale, con le stesse persone e relazioni che già conoscono. Desidero ringraziare personalmente le nostre 25 agenzie di vendita in tutta Italia, team di professionisti altamente qualificati e altrettanto impegnati nel marchio quanto me, e i nostri 118 centri di assistenza tecnica autorizzati su tutto il territorio nazionale: insieme renderemo Kinetico un marchio ancora più forte in Italia."

Per ulteriori informazioni su Kinetico, visita www.Kinetico.com.

Informazioni su Kinetico®Kinetico®, un'azienda di Axel Johnson Inc., è leader mondiale nelle soluzioni per il trattamento delle acque, proteggendo persone, aziende e comunità attraverso l'accesso ad acqua pulita, sana e dal sapore eccellente. Da oltre 50 anni, Kinetico unisce scienza, ingegneria di precisione ed esperienza nel settore idrico per offrire soluzioni innovative e affidabili, personalizzate in base alle specifiche esigenze di ogni cliente. Attraverso una rete fidata di rivenditori indipendenti e sedi aziendali in tutto il mondo, Kinetico si impegna per un futuro in cui l'acqua pulita, sicura e dal sapore eccellente sia universalmente accessibile, contribuendo al benessere di case e aziende e garantendo che ogni goccia sia valorizzata.

Informazioni su Enki® Water Fondata nel 2012 e con sede a Ranica, vicino Bergamo, nel nord Italia, Enki® Water progetta e fornisce sistemi di trattamento dell'acqua per abitazioni, strutture ricettive e industrie. L'azienda è stata fondata da Enrico Zanchi, che ha iniziato a collaborare con Kinetico nel 2004 e ha costruito Enki Water come partner esclusivo di Kinetico in Italia dal 2012. Enki Water è anche un fornitore B2B affermato, di cui si fidano i principali grossisti italiani del settore. L'azienda opera attraverso una rete di assistenza nazionale di 118 centri di assistenza tecnica autorizzati e ha installato oltre 52.000 sistemi in tutta Italia. La sua gamma comprende addolcimento, osmosi inversa, micro e ultrafiltrazione, dosaggio e ionizzazione rame-argento per il controllo della Legionella, basata su una tecnologia che definisce un nuovo standard nel mercato italiano: addolcitori che funzionano senza elettricità e consumano fino al 70% in meno di acqua e sale per rigenerazione. Enki Water è certificata ISO 9001 e membro di Aqua Italia.

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